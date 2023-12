Selvaggia Lucarelli, a suon di frecciatine: quello che ha detto lascia innorridito il pubblico

Selvaggia Lucarelli con uno dei suoi ultimi post social ha come sempre diviso il web. C’è chi concorda e chi replica e sui social è esploso il caos. Ecco qual è stato il motivo della discordia.

La nota giornalista, blogger e giudice di Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli, con i suoi articoli e i suoi post provocatori, ha da sempre diviso l’opinione pubblica, in quanto non tutti sono sempre d’accordo con le sue parole. Ma la bellezza della libertà di pensiero e di parola, finché ce la lasciano, è quella di poter dire la propria opinione in merito a diverse tematiche.

Si chiama appunto dibattito, in un mondo civile dovrebbe essere contemplata la diversità di pensiero, sui social questa cosa è sfuggita di mano, ma sarebbe un discorso questo, che ci farebbe uscire fuori tema. Tornando a noi quindi, la Lucarelli ha pubblicato un post e come al solito, sul web si è scatenata la polemica. Ma la giornalista ha “le spalle larghe”, sopravviverà anche a questi attacchi, come sempre.

Il post di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli con le sue parole, può piacere o meno, ma molte volte ha aperto dibattiti, che hanno fatto rivalutare la situazione. Per farvi un esempio, in queste ultime settimane, il nome di Giulia Cecchettin, è stato nominato da tutti, almeno una volta al giorno. Per questo è diventato, suo malgrado, un argomento di interesse pubblico, soprattutto per il tragico epilogo che tutti noi speravamo non sarebbe mai stato dichiarato.

In merito a questo, il 5 dicembre è stato trasmesso in diretta televisiva il funerale della povera ragazza vittima di femminicidio per mano del suo ex, Filippo Turetta. A tal proposito, la Lucarelli ha portato alla luce un evento che sarebbe stato trasmesso in diretta su TikTok che ha scioccato l’opinione pubblica.

Ecco che cosa ha scritto Selvaggia: “Tanatoesteta annuncia un live su TikTok con i colleghi che hanno ricomposto il corpo”. Naturalmente sotto quel post, è stato detto di tutto nei confronti di questa macabra iniziativa, motivo per cui la protagonista del video ha deciso di tornare sui suoi passi, visto le polemiche che ha generato, non portando così a termine il suo operato: “Ho ricevuto il sostegno dei colleghi, ma meglio evitare…”, ha dichiarato.

Mi piace perché è sul pezzo, sente i problemi del paese reale e non si tira indietro. pic.twitter.com/LPMKZnww3U — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) December 5, 2023

Le parole di Alain Elkann

Oltre al post di cui vi abbiamo parlato nel paragrafo precedente, Selvaggia Lucarelli è al centro delle polemiche, per il post che ha pubblicato, inerente alle parole dichiarate da Alain Elkann: “I grandi alberghi vanno ripensati non si può avere il personale in giacca e i clienti in ciabatte e pantaloncini”, riportando lo screenshot, dell’articolo pubblicato dal quotidiano, La Stampa.

A queste parole, la Lucarelli ha allegato questa didascalia ironica ovviamente: “Mi piace perché è sul pezzo, sente i problemi del paese reale e non si tira indietro”. Come potrete leggere dai commenti social, le sue parole hanno diviso il web, con chi ha dato ragione a lei e chi a lui. Che dire, è il potere del dibattito.