“Non ci sarà”: La strana assenza di Sveva Sagramola preoccupa il pubblico | Ecco cosa sta succedendo

Svelato il motivo per cui la conduttrice storica di Geo & geo, Sveva Sagramola, non sarà presente per la prima volta in prima linea con il suo programma Rai. I fan le hanno inondato la bacheca di messaggi.

Sveva Sagramola è una conduttrice e autrice televisiva italiana, nata a Roma nel 1964. Dal 1998 è la conduttrice del programma di punta della Rai, Geo & geo che si occupa di temi quali la natura, l’ambiente e il cambiamento climatico. All’epoca fu dura per lei, in quanto arrivò dopo la conduzione storica di Licia Colò, conduttrice tanto amata dal pubblico quanto impossibile da sostituire.

Eppure lei, giorno dopo giorno, è riuscita a farsi benvolere dal pubblico, il quale la sostiene e la segue da oltre 20 anni. Per questo, quell’assenza e quelle parole hanno mandato in subbuglio i telespettatori, i quali non sono abituati a vedere il programma senza la Sagramola. Cosa starà succedendo?

L’assenza di Sveva Sagramola da Geo & geo

Sveva Sagramola prima di Geo & geo ha lavorato anche per diversi programmi, ma è stato il programma, Professione Natura, diretto da Gabriele Muccino che le ha dato quella certa visibilità, che ha fatto capire ai piani alti della Rai, che sarebbe stata la sostituta perfetta, dopo l’addio della Colò dal suo storico programma.

Così, da quel momento, il docu-programma non l’ha più abbandonato e i fan la seguono sempre con la stessa attenzione, motivo per cui lo share e i picchi di ascolto sono sempre molto soddisfacenti. Ma secondo la Sagramola, come ha dichiarato a, Il Messaggero, il segreto del suo successo gira tutto a questo motivo: “Non stanchi il pubblico solo se non hai una personalità invadente. Anche la terapia analitica aiuta a tenere a bada il narcisismo…”.

Emanuele Biggi al posto di Sveva

E’ in merito proprio all’affetto che il pubblico continua a nutrire, dopo tutti questi anni, per la conduttrice, Sveva Sagramoli che i telespettatori si sono preoccupati dopo la notizia che la conduttrice non sarà presente in studio per le prossime puntate. Ma tranquilli è soltanto un periodo momentaneo. In pratica, la conduttrice ha evitato per miracolo un distacco della retina, così dopo aver subito l’intervento, le è stato prescritto dal medico che l’ha operata, riposo assoluto per qualche giorno.

Per questo motivo, il suo collega, Emanuele Biggi, le terrà “in caldo” la sedia di Geo & geo, fino al suo ritorno. Ecco con quali parole la Sagramoli ha avvisato il suo pubblico della sua temporanea assenza: “Ciao a tutti, questa settimana non sarò in Tv perché ho scongiurato un distacco della retina con un piccolo intervento e devo stare a riposo assoluto per qualche giorno. Per fortuna c’è Ema, pronto a sostenermi…”. Dopo queste parole, è palese intuire che i suoi fedeli fan, le abbiano invaso la bacheca social con messaggi di affetto e di auguri per pronta guarigione.