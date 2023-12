Mauro Casciari, arriva la rivelazione inaspettata: ecco il dettaglio che tutti hanno notato | Finalmente il diretto interessato si lascia andare

Mauro Casciari, il dettaglio non passa inosservato ed il conduttore è costretto a dire la verità. Di seguito i dettagli

Mauro Casciari è un personaggio pubblico molto amato dal pubblico italiano ed è la voce di importanti emittenti radiofoniche. Simpatico, genuino ed energico, Mauro ha saputo conquistare il cuore del grande pubblico imponendosi a livello nazionale.

Nasce nel 1973 a Perugia, in Umbria, e sin dalla giovane età desidera entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Avvia la sua carriera per un emittente televisiva locale, ma poco più che ventenne ottiene già degli importanti avanzamenti di carriera.

Nel 1992, infatti, firma un importante contratto con Radio Italia Network, per poi raggiungere il successo grazie a Radio Deejay. Pian piano si impone sempre di più come personaggio di successo tanto che nel 2000 diventa la voce ufficiale del programma “Uno di uno“, in onda su Italia 1.

Il vero successo arriva nel 2007 quando entra a far parte del cast del programma Mediaset “Le Iene“. La proficua collaborazione si conclude nel 2016 e cinque anni dopo, debutta a RDS. Attualmente affianca Fiorello nel programma televisivo “Viva Rai2“.

Mauro Casciari, svela perchè ha lasciato Le Iene

Mauro Casciari è stato un celebre volto del programma satirico “Le Iene” ed ha regalato tante emozioni al pubblico che l’ha seguito con passione. Tuttavia, nel 2016 decide di abbandonare il programma con grande dispiacere di tutti i suoi sostenitori.

Mauro ha spiegato anche le ragioni di questa scelta e confessa: “Ad un certo punto della mia vita mi ero reso conto di non essere più felice. Mi è successo nel 2016, a Le Iene, dove sono stato per tanti anni uno degli inviati in giacca e cravatta”. Gli capitava spesso di ricevere diffide, querele e denunce a causa del quale viveva una condizione di stress emotivo. Per questo motivo decide di abbandonare il ruolo da inviato ed inseguire la tranquillità.

Mauro Casciari, il dettaglio non passa inosservato

Mauro Casciari, dopo aver deciso di lasciare Le Iene, ritrova la serenità quando inizia a lavorare con Fiorello nel programma Viva Rai2. Mauro ha ritrovato se stesso ed ha conquistato il pubblico con le sue gag ed imitazioni. Spesso, il conduttore pubblica su Instagram dei simpaticissimi video in cui ironizza con il suo compagno di avventure, lo showman più amato d’Italia.

Nell’ultimo video condiviso sui social, Mauro viene preso in giro per un dettaglio che ha cercato di nascondere, ma che Fiorello ha scoperto. In particolare, Casciari nasconde una sciarpa che gli sarebbe servita per proteggere la gola dal freddo. Fin qui tutto bene, se non che il motivo principale per cui decide di non indossarla è per mostrare il papillon. “Visto che sono brutto, invece il papillon è molto bello, preferisco perdere la voce“, confessa il comico.