Amici 23, Maria De Filippi lo ha rivelato: la confessione di un noto allievo preoccupa il pubblico

Amici di Maria De Filippi, lacrime in diretta: un famoso concorrente non ne può più e si sfoga. Il pubblico è preoccupato

Amici è un talent show in cui giovani artisti provenienti da tutta Italia, mettono alla prova le loro doti canore e danzanti. Va in onda dal 2001 ed è un programma ideato e condotto dalla regina di Mediaset Maria De Filippi.

Amici è un’opportunità importante per i giovani che intendono mettersi alla prova e migliorare la tecnica, ma anche la presenza scenica delle loro performance. Sono costantemente seguiti da un corpo docenti e da ballerini professionisti che li affiancano per tutta la durata del percorso accademico.

Il talent è anche un’importante vetrina per i concorrenti. I più meritevoli, infatti, ottengono delle borse di studio o dei contratti professionali per il post programma. Si tratta quindi di un’occasione da non perdere e da non sottovalutare.

I partecipanti al talent seguono quotidianamente delle lezioni con i docenti del programma. Per il canto c’è Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, mentre per il ballo sono stati riconfermati Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo.

Amici, lacrime in diretta: cosa è accaduto?

Amici è soprattutto studio, impegno e dedizione, ma c’è anche molto altro. Si tratta di una trasmissione che da importanza anche alle emozioni dei giovani e permette loro di esprimersi nel modo in cui ritengono più opportuno. Una sorta di gavetta e lezione di vita che i concorrenti custodiranno nel proprio bagaglio culturale.

Lo stress, la pressione emotiva e l’ansia della competizione, spesso portano i giovani a non controllare i propri stati d’animo e ad aver bisogno di sfogarsi. Per questo Maria è sempre stata disponibili ad ascoltare, incoraggiare e dare consigli di vita. Ed è proprio ciò che è accaduto nelle ultime puntate ad una famosissima concorrente entrata da poco, ma che ha già stravolto il cuore dei telespettatori.

Martina condivide con le sue compagne pensieri e immagini molto importanti per lei 💛 #Amici23 pic.twitter.com/zkdfKGTlBI — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 5, 2023

Amici 2023, la concorrente non si trattiene ed esplode

Nel talent show Amici c’è stata una new entry. Si tratta di Martina Giovannini, una giovane ragazza nata a Roma e laureata in Biotecnologie. La sua passione è sempre stata la musica tanto che nel 2021 si aggiudica la vittoria al Tour Music Fest e l’abilità nel canto e pianoforte le ha permesso l’ingresso nella scuola più ambita d’Italia.

Nella puntata del 5 dicembre, Martina non è riuscita a trattenere le lacrime per una sorpresa ricevuta dalla sua mamma che considera “una migliore amica”. La giovane cantante ha rivelato di avere origini italo brasiliane ed ha ricevuto una lettera che recita: “ti voglio bene….spacca tutto e mi raccomando…dio ti illumini tutti i giorni della tua vita”. Le mancanze degli affetti iniziano a farsi sentire, ma dopo un momento di legittima commozione, i concorrenti tornano a studiare per aggiudicarsi la vittoria finale.