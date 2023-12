Noi siamo leggenda: ecco le location dove hanno girato la famosa serie di Rai 2 | Luoghi magici

Ecco dove hanno girato la nuova fiction della Rai, Noi siamo leggenda. Sicuramente non lo indovinereste mai, anche perchè si respira aria di magia, per rimanere in tema del genere fantasy della fiction.

La Rai ultimamente sta puntando molto sul genere delle fiction, in quanto con le sue storie, riesce a tenere “incollati” davanti al televisore, milioni di telespettatori. Alcune sono diventate più famose di altre, ma la sostanza poco cambia.

Tra i nuovi arrivi troviamo, Noi siamo leggenda, la quale sta già spopolando tra le nuove generazioni. Ecco che siamo qui oggi a fare una panoramica generale sulla storia e soprattutto sulla location di dove è stata ambientata.

Noi siamo leggenda, ecco dov’è stata girata

La prima puntata di, Noi siamo leggenda è stata trasmessa su Rai 2 il 22 novembre e dal giorno dopo su Prime Video, essendo i due massicci dell’intrattenimento, in collaborazione. Molti personaggi di questa storia, i telespettatori li conoscono già, per questo è diventata già molto amata, in quanto sono i membri del cast di Mare Fuori. Questa storia sarà articolata in 12 puntate e i fan avranno modo di vedere l’evolversi dei personaggi, dotati tutti di poteri magici.

Come recita la sinossi ufficiale infatti: “La vita di cinque ragazzi con cinque poteri straordinari, che affondano le radici nelle loro paure e nei loro desideri più profondi. I super poteri si fanno metafora delle difficoltà che gli adolescenti sono chiamati ad affrontare”. Noi siamo leggenda è diretta da Carmine Elia, Giacomo Giorgio Valentina Romani e Lino Guanciale, tra l’altro quest’ultimo fa parte del cast ufficiale della serie tv.

Anche il luogo è magico

Nicolas Maupas, Valentina Romani e Giacomo Giorgio, sono solo alcuni dei nomi di spicco nella fiction Rai e Prime Video, Noi siamo leggenda, in onda su Rai 2 dal 22 novembre. Per chi non avesse ancora iniziato a guardarla, la storia si basa su un’impronta fantasy, in quanto i protagonisti hanno tutti poteri sorprendenti. In realtà, non soltanto la trama “è magica”, ma anche le location che stanno ospitando le riprese.

Noi siamo leggenda è girata non solo nella bella Roma, ma anche a Rieti, precisamente nella Rieti sotterranea, il sito archeologico del III sec. a.C. Quei viadotti che fanno parte della città sotterranea, erano stati costruiti per proteggere i cittadini, dalle continue inondazioni del Tevere. Per questo, effettuare le riprese in quei luoghi, restituisce un’atmosfera ancora più magica, di quella che si respira già nella storia della serie tv.