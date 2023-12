Greta Rossetti, manipolatrice seriale: il Gf per lei potrebbe finire subito | L’eliminazione è nell’aria

Greta Rossetti, sta manipolando Mirko? La confessione potrebbe costargli la permanenza nella casa del Grande Fratello

Greta Rossetti è un’influencer di 24 anni residente a Milano che, negli ultimi mesi, sta riscuotendo moltissima notorietà per la sua vita sentimentale. Proviamo a conoscerla un pò meglio.

Greta, classe 1998, non ha mai nascosto il suo desiderio di far parte del mondo dello spettacolo, come spesso è stata accusata dagli esperti di gossip. I riflettori vengono puntati sulla giovane milanese quando il suo nome viene associato a quello di Eugenio Colombo.

Greta e l’ex tronista di Uomini e Donne pare abbiamo avuto un flirt e più volte sono stati beccati insieme in atteggiamenti sospetti. Nel 2023 partecipa al reality Temptation Island come single e tentatrice. In poco tempo riesce a conquistare la scena per la sintonia che instaura con Mirko Brunetti.

I due escono insieme dal programma come nuova coppia e Mirko chiude la relazione quinquennale con Perla Vatiero. Per qualche mese sembra che la passione tra i due cresca sempre più, ma basterà poco per distruggere tutto quello che hanno costruito.

Greta Rossetti, la decisione è definitiva: “Finisce qua..”

La situazione si complica quando Mirko diventa un concorrente del Grande Fratello. Greta ascolta frasi che la feriscono molto e i due fidanzati sembrano allontanarsi sempre più. L’apocalisse accade poco più tardi quando Perla, ex di Mirko, entra nella casa più spiata d’Italia. I due ex iniziano a confrontarsi sul passato e sulla convivenza di 4 anni che non può essere dimenticata.

L’influencer, però, non accetta la mancanza di rispetto e prende una drastica decisione. “Non mi faccio dire da nessun uomo che mi ha baciato controvoglia e non mi faccio deridere da nessun uomo per un tatuaggio che non ti ho costretto a fare”, esclama Greta che, convinta delle sue ragioni, lascia Mirko in diretta. Le sue parole arrivano forti e chiare: “L’amore per Perla c’è, lo vedono tutti. Per rispetto di me stessa faccio ottocento passi indietro e per me finisce qua la relazione”.

Greta Rossetti, manipolatrice seriale

A seguito del confronto avuto con Mirko, il conduttore Alfonso Signorini propone a Greta di diventare una concorrente del Grande Fratello. Inizialmente l’influencer appare titubante, ma dopo averci pensato non si fa scappare l’occasione ed accetta volentieri. Il suo ingresso ovviamente destabilizza la complicità che si era creata tra Mirko e la ex Perla.

Greta dice di voler fare il percorso da sola per ritrovare se stessa e riflettere, anche se nell’ultima puntata ha confessato di provare ancora un sentimento per Brunetti. Durante un confronto in giardino, le parole dell’influencer hanno letteralmente sconvolto tutti compreso Mirko: “A me piace manipolare il cervello delle persone nel momento in cui so che posso fargli del male“. Delle parole estremamente forti che lasciano a bocca aperta persino Mirko.