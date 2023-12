Flavio Briatore, questa volta ha davvero esagerato: il nuovo acquisto è da capogiro | Puoi andarci anche tu ma ad un prezzo esagerato

Flavio Briatore ha fatto il “colpaccio” del secolo. Il suo nuovo acquisto va a sommarsi a tutti gli altri, facendo aumentare ancora di più il suo patrimonio. Ecco che cosa ha acquistato di recente.

È innegabile che Flavio Briatore abbia fiuto per gli affari, il suo conto in banca lo dimostra. Inoltre i vip, nei suoi locali ci vanno molto volentieri, in quanto sono In e se per noi sono irraggiungibili, per loro sono la routine.

Oltre alle sue “solite” proprietà, Flavio ha deciso di fare un acquisto considerato per molti “folle”, ma in realtà è tutto tranne azzardato. Lui ci vede “lungo” e ha calcolato diversi fattori prima di fare quella scelta. Ad ogni modo, il prezzo è alto, ma quando vi sveleremo la cifra, potreste farci un pensierino anche voi, nel momento in cui capitaste da quelle parti.

Il nuovo acquisto di Flavio Briatore

In molti pensano che Flavio Briatore abbia preso come esempio di vita Paperon de Paperoni, il ricchissimo zio di Qui, Quo e Qua, perché se no, non si spiega. Il magnate, nel corso degli anni ha acquistato attività luxury quali il Billionaire, il Twiga e il Crazy Pizza, diventate famose ovunque.

In merito alla sua “pizza pazza”, Flavio ha aperto un nuovo locale del noto franchising, anche a Catania. Come saprete, le pizze nei locali di Briatore, raggiungono cifre smodate, per farvi un esempio, una Margherita 16 euro fino ad arrivare alla famosa Pata Negra al prezzo di 68 euro, per via del prelibato jamòn iberico, con la quale viene farcita. Il proprietario l’ha sempre detto, acquistando ingredienti di prestigio è normale che i prezzi sono così alti. Ovviamente la reazione dei follower a queste parole è molto soggettiva.

In viaggio verso le Dolomiti

Non contento delle sue proprietà già abbastanza prestigiose e soprattutto fruttose, Flavio Briatore, ha deciso di aprire un’altra attività. Stiamo parlando di El Camineto, storico e frequentatissimo ristorante situato sulle Dolomiti a Cortina d’Ampezzo. Prima che chiudesse, in questo luogo sono stati avvistati vip quali Michelle Hunziker, Ilary Blasi, Adriano Panatta e molti altri.

Grazie alla sua location, alla posizione perfetta e al menù delizioso, il ristorante ha vinto una Forchetta del Gambero Rosso. In seguito alla chiusura, si vociferava che avrebbero acquistato El Camineto dei magnati russi, ma è notizia di questi giorni che si a rilevarlo è stato un magnate, ma non russo, bensì italiano, Flavio Briatore appunto. In precedenza, per gustare un menù completo, composto da un antipasto, un primo, un secondo e un dolce, ovviamente bevande escluse, a testa i commensali pagavano sui 60 euro a testa, non si sa se adesso, Briatore aumenterà o meno i prezzi, visto il caso di Crazy Pizza.

A prescindere dai prezzi, Briatore si è detto molto soddisfatto di questo acquisto, soprattutto in previsione delle Olimpiadi invernali che prenderanno parte nel 2026. Che dire, come al solito, Flavio si trova sempre nel posto giusto al momento giusto.