Manila Nazzaro, rivelazione sconcertante: tutta la verità sulla sua ultima storia d’amore | “…attacchi molto pesanti”

Manila Nazzaro ha rilasciato delle rivelazioni particolarmente dure sulla sua vita sentimentale. Ecco che cosa ha dichiarato la conduttrice, in merito al patriarcato.

E’ stata la ex Miss Italia nel 1999, da quel giorno la vita di Manila Nazzaro è cambiata notevolmente, tant’è che è arrivata ad essere la conduttrice e l’attrice teatrale che tutti noi conosciamo. Ultimamente il suo nome è sulla bocca di tutti, per via del suo nuovo amore, arrivato dopo la fine della sua relazione con l’ex calciatore.

Insomma, uno scenario semplicissimo in realtà, finisce l’amore, ci si lascia e si cerca una persona più adatta al nostro essere, ma non sempre le cose prendono questo corso, come vediamo purtroppo tutti i giorni, nei fatti di cronaca. La Nazzaro ha voluto dire la sua sul tema del patriarcato e sulla sua vita sentimentale.

Le parole di Manila Nazzaro

Manila Nazzaro e Stefano Oradei stanno insieme dal 2020, ma soltanto da poco tempo sono usciti allo scoperto, non nascondendo più la loro relazione. Hanno vissuto entrambi delle storie d’amore che purtroppo sono finite tutte in maniera tragica, motivo per cui, una volta che si sono trovati, hanno scoperto cosa volesse dire essere realmente innamorati. I due sono in perfetta sintonia, come ha dichiarato la stessa conduttrice: “Stefano è l’uomo che sognavo da sempre, mi ha fatto rinascere dopo un periodo difficile della mia vita. Con lui ho ritrovato la fiducia in me stessa e la voglia di essere felice…”.

Da quello che abbiamo letto nell’articolo pubblicato dal settimanale Chi, Manila e Stefano avrebbero già scelto la data del loro matrimonio, il quale dovrebbe svolgersi nella primavera del 2024, anche se la Nazzaro, qualche tempo prima aveva dichiarato: “Ci piacerebbe sposarci, ma non abbiamo ancora deciso quando e come. Vorremmo una cerimonia intima e romantica, magari in un posto speciale per noi…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da STEFANO ORADEI (@stefanooradei)

La rivelazione dell’ex Miss Italia

Manila Nazzaro adesso è finalmente felice, da quando ha trovato il suo Stefano Oradei, ballerino di talento, conosciuto sul set di Ballando con le stelle. Ma in passato, molte volte la conduttrice ha passato momenti tragici per colpa delle sue relazioni passate. Dopo aver chiuso con il padre dei suoi figli, Francesco Cozza, è stata insieme per diversi anni con l’ex calciatore, Lorenzo Amoruso, con il quale le cose non sono finite nel migliore dei modi.

Adesso, a distanza di mesi ha rivelato una scioccante verità: “Ho dovuto difendermi di attacchi anche molto pesanti. Una donna che lascia e poi si innamora non viene perdonata. Viviamo in una società in cui a noi donne viene perdonato molto meno” e ancora: “Ho sofferto leggendo degli insulti solo perché ho deciso di interrompere una relazione sbagliata. Ho vissuto una situazione di grande patriarcato addosso. Lo dico senza alcun timore…”.