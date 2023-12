Gigi D’Alessio, dopo anni spunta la verità: il cantante nasconde un grande segreto | Riguarda i suoi figli

Gigi D’Alessio, finalmente ha deciso di raccontare tutta la verità sui suoi figli. Non può nascondersi più.

Gigi D’Alessio è uno dei cantanti neomelodici più amati dagli italiani. Con le sue forze è riuscito ad imporsi nel panorama musicale italiano raggiungendo risultati straordinari.

La sua carriera professionale inizia grazie ad una collaborazione artistica con il grande Mario Merola, un’icona della musica napoletana che gli garantisce la notorietà. Diventa il pianista ufficiale dell’artista, ma dato il suo talento canoro, Gigi ottiene importanti contatti con produttori discografici.

I capolavori che realizza sono ascoltati ancora oggi da ogni generazione. “Annarè“, “Non dirgli mai“, “Tu che ne sai” e “Il cammino dell’età” diventano delle vere e proprie hit cantante a squarciagola nei più importanti stadi d’Italia.

Nel 2006 Gigi inizia una storia d’amore con Anna Tatangelo e duettano insieme come due perfetti innamorati. Il loro amore ricorda un pò quello di Albano e Romina Power e fanno sognare milioni di spettatori.

Gigi D’Alessio, i “no” ricevuti nella sua carriera

Gigi D’Alessio è ormai considerato un’icona della musica italiana che fa cantare e ballare milioni di fan. Tuttavia, non è sempre facile raggiungere questi risultati poichè, oltre al talento, è necessario essere dotati di grinta e tenacia per affrontare anche i rifiuti. Infatti, anche Gigi D’Alessio ha ricevuto tanti “no“, ma grazie alla sua determinazione è arrivato all’apice del suo successo.

Il cantante neomelodico, durante un’intervista rilasciata al settimanale TV Sorrisi e Canzoni, ha raccontato: “Di no ne ho subiti tanti, sempre! Ma la cosa assurda è che li ho ricevuti più da cantante affermato che da principiante. Noi del Sud siamo nati per non avere, quindi se ottenevi successo era quasi sospetto. A molti giornalisti arrivava il mio disco e lo cestinavano senza neppure averlo sentito. Con me, che ho cominciato non dal basso ma dal sottosuolo, c’era questa sorta di pregiudizio”.

Gigi D’Alessio, tutta la verità sui suoi figli

Agli inizi della sua carriera professionale, Gigi è stato sposato con Carmela Barbara e hanno messo al mondo tre figli: Claudio, Ilaria e Luca. In seguito, ha amato Anna Tatangelo e hanno messo al mondo Andrea, ma la loro relazione è naufragata dopo 15 anni d’amore. Infine il cantante ritrova la serenità al fianco di Denise Esposito che lo ha reso papà per la quinta volta del piccolo Francesco.

Una bella famiglia numerosa ed allargata quella che circonda d’affetto il nostro amato Gigi D’Alessio. Finalmente, però, il cantante ha voluto svelare degli aneddoti che riguardano i suoi figli in merito alle loro passioni: “Non ho mai condizionato i miei figli. Non sono come quei padri di calciatori per cui ogni figlio è Maradona. In casa, ovviamente, c’è sempre stato un pianoforte, tanto che Claudio suonicchia, ma non gli andava di fare questo lavoro”. Su Luca, meglio conosciuto con il nome d’arte LDA, ha confessato: “Gli ho detto di farlo se gli piaceva, ma non ho mai alzato il telefono per mio figlio. Voglio che vada con la testa contro il muro e capisca il dolore […] I ‘no’ ti fanno crescere“.