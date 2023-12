Elga Enardu, confessione raccapricciante: la malattia che ha sradicato le radici | Nessuno poteva crederci

Elga Enardu, parla della malattia che ha invaso la sua vita. Nessuno poteva aspettarsi che stesse così male

Elga Enardu è un celebre volto del mondo dello spettacolo che ha avuto modo di farsi conoscere sia nel piccolo schermo, sia sui social network. Forse non tutti la ricorderanno, ma Elga è stata una tronista di Uomini e Donne.

Nasce nel 1976 a Quartu Sant’Elena, in Sardegna ed ha una gemella di nome Serena, anche lei diventata un personaggio pubblico. Le due sorelle sono inseparabili ed insieme, iniziano a lavorare in negozi di telefonia della loro città.

Nel 2009, però, Elga decide di intraprendere una strada differente ed entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Diventa una tronista di Uomini e Donne e la sua bellezza è particolarmente apprezzata dal parter maschile che giunge da tutta Italia per corteggiarla.

Elga è incuriosita da un corteggiatore in particolare, ovvero Marcelo Fuentes. Sin dalle prime esterne appaiono complici e sempre più innamorati tanto che Elga decide di voler uscire dal programma con lui. Il colpo di scena avviene durante la scelta quando Marcelo la liquida con un bel “no“.

Elga Enardu, il destino gioca la sua carta

Il ‘no’ di Marcelo sarà stato sicuramente un duro colpo per la bella tronista sarda che si è vista rifiutare davanti a tutta Italia. Tuttavia, non tutti i mali vengono per nuocere e proprio negli studi di Uomini e Donne, Elga trova il suo vero amore. Se la tronista aveva appena ricevuto un ‘no’, dall’altra parte c’era il corteggiatore Diego Daddì che aveva appena rifiutato la tronista Claudia Piumetto.

Ai due basta un incontro dietro le quinte per rendersi conto della magia dei loro sguardi e di quanto fosse potente il destino. Iniziano così una breve frequentazione e ad ottobre dello stesso anno decidono di andare a convivere in Sardegna. Nel 2017, dopo 8 anni di relazione, decidono di convolare a nozze.

Elga Enardu, confessa la terribile malattia

La storia d’amore tra Elga e Diego è stata una vera favola che ha dato speranza a tutti i telespettatori che hanno seguito la vicenda. Anche se il loro incontro era già scritto dal destino, questo non significa che fossero esenti da difficoltà coniugali. Infatti, una crisi di coppia e tante incomprensioni, portano Elga alla decisione di volere la separazione.

Durante un’intervista rilasciata a Casa SDL, Elga racconta: “Ora so perché sono andata via, prima non lo sapevo. Pensavo di voler chiudere la relazione, di non essere più felice, ma oggi so che non ho saputo riconoscere e gestire una situazione molto delicata”. L’ex tronista racconta di una terribile malattia che ha compromesso il loro rapporto: “Quando hai a che fare con una malattia la confondi con altro. Una malattia psicologica che avevo scambiato per voglia di non crescere, pigrizia, noia, voglia di non fare nulla nella vita per presa di posizione. Ho capito che le mie considerazioni andavano riviste perché Diego non stava bene”, ha spiegato Elga.