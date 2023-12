“Mi vergognerei”: Alfonso Signorini, questa volta la spara davvero grossa | La chiusura potrebbe essere immediata

Quella rivelazione della gieffina ha lasciato tutti senza parole, in quanto l’opinione del web si è divisa, c’è chi l’approva e chi no. Cosa ne penserà Alfonso Signorini di tutta questa storia?

Al Grande Fratello ultimamente i telespettatori si stanno concentrando sulle varie coppie che si sono o che si potrebbero formare all’interno della Casa più spiata di sempre. Sicuramente il nuovo triangolo formato da Mirko, Perla e Greta, come attirava a Temptation Island, attira molto di più al GF.

Il reality Mediaset, a prescindere dai risultati poco entusiasmante ottenuti, alcune storie sono diventate di interesse collettivo. Dopo le ultime parole rilasciate dalla gieffina poi, l’interesse è aumentato ancora di più. C’è da dire che le sue parole hanno fatto scoppiare il caos sul web.

Le parole rilasciate al Grande Fratello

Possiamo dire che gli animi al Grande Fratello, tra le varie storie, si sono accese maggiormente con l’ingresso nella Casa, in maniera scaglionata, rispettivamente dei personaggi di Temptation Island. Abbiamo trovato quindi Mirko, Perla, Greta e Federico i quali proseguono principalmente da dove li abbiamo lasciati al reality, visto che la loro uscita come coppia è terminata dopo poco.

Adesso però le cose si sono complicate, in quanto c’è chi tenta da una parte e chi dall’altra. Noi poi stiamo scrivendo questo articolo prima della messa in onda della puntata in diretta del Grande Fratello, quindi potrebbero succedere ancora diverse cose, come per esempio una qualche reazione alle parole della gieffina in questione da parte di Signorini, chi può dirlo?

La mia opinione di Perla dopo questo Gf:

📉📉📉#grandefratello pic.twitter.com/tP8rZ27Nxg — 𝓢𝓽𝓮𝓵𝓵𝓲𝓷𝓮 𝓬𝓪𝓭𝓮𝓷𝓽𝓲💫/topazia stan✨ (@Stelleecomete) December 7, 2023

Il triangolo è sempre più complesso

Ovviamente, come avrete capito, il fulcro del nostro articolo è incentrato tutto sul triangolo formato da Mirko, Perla e Greta. Adesso che Federico poi ha fatto il suo ingresso all’interno del Grande Fratello, capirete benissimo anche voi, quanto la Casa, sia troppo piccola per tutti e 4 i partecipanti. Ad ogni modo, qualche giorno fa, le telecamere del reality hanno captato il discorso avvenuto tra Perla e Massimiliano: “i fatti parlano da soli e io mi vergognerei. Io donna, per come sono… Inerente dico…i valori calano parlo di questo Max. Perché… E allora io ho bisogno di un altro… Questa è superficialità Max, perché io lascio perdere…”.

Non si sa di preciso a chi si stesse riferendo, a Greta o a Mirko? Ad ogni modo Varrese ultimamente è diventato il confessore di entrambe le ragazze e quindi anche Greta, in un momento di sconforto ha dichiarato di aver voltato pagina con Mirko. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi in merito, anche perchè le parole di Perla hanno diviso il web e non sono tutti dalla sua parte e in molti sono curiosi di sapere se Alfonso tratterà in puntata tali dichiarazioni.