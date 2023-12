Samuel Peron, irriconoscibile: l’ex affetto stabile lo ha confessato senza pudore | Tutta la verità

Una famosissima ha dichiarato una verità in merito a Samuel Peron che ha lasciato tutti senza parole, in quanto in molti non se n’erano accorti. Ecco che cos’è successo al noto ballerino di Ballando con le stelle.

Samuel Peron è il famoso ballerino che da anni è entrato ufficialmente nel cast fisso di Ballando con le stelle. Grazie a lui e alla sua bravura, moltissimi vip sono riusciti a ballare, mostrando alla giuria e al pubblico da casa, coreografie molto belle e sofisticate.

Attualmente il suo nome è in auge, merito anche della sua collaborazione con Simona Ventura, la quale, almeno per il momento è la favorita dal pubblico a casa. Molti vip fanno il tifo per lei, inclusa la cantante famosa che ha rilasciato quella particolare dichiarazione su Peron. Ecco che cosa ha detto.

La rivelazione su Samuel Peron

Vittima dell’ultimo scambio di battutine “hot” con Guillermo Mariotto, sui pantaloni del ballerino, Samuel Peron ha le idee molto chiare su quello che vuole dalla vita. Dopo la proposta di matrimonio in diretta a Ballando con le stelle di Giovanni Terzi alla sua Simona Ventura, il coreografo ha dichiarato al settimanale Nuovo, di non avere ancora alcuna intenzione di sposarsi, almeno per il momento, con l’amore della sua vita, la bella Tania Bambaci.

La coppia ha allargato la famiglia con l’ingresso di Leonardo, diventando così mamma e papà di un bellissimo bambino al quale i due vogliono dare un fratellino o una sorellina. Ecco che cosa ha dichiarato in merito Peron: “Il matrimonio può aspettare, Tania e io è come se fossimo già sposati. Diventare genitori per noi è stata una gioia indescrivibile e ora abbiamo un progetto più importante del matrimonio: regalare un fratellino o una sorellina al nostro Leonardo”.

La dichiarazione di Iva

Samuele Peron, come dicevamo fa furore non solo nella sua vita amorosa, ma anche con la sua attuale partner, Simona Ventura, con la quale si trova in perfetta sintonia, idea del matrimonio a parte. Con lei riesce a tirare fuori delle coreografie meravigliose, gettando un pò di invidia nelle sue vecchie partner di ballo, tra le tante a parlare è stata Iva Zanicchi, la quale ha dichiarato:

“Mi piace molto Simona Ventura, è una bravissima ballerina. Sono un po’ gelosa perché balla con Samuel Peron…in cuor mio faccio però il tifo per Simona perché siamo amiche ed è talmente brava che si merita di vincere”. Inoltre, parlando della sua esperienza a Ballando con le stelle, la Zanicchi ha anche dichiarato: “Ballando con le Stelle è stato il momento più bello, esaltante, divertente, coinvolgente della mia vita…”.

Concludendo poi con quella dichiarazione su Peron, della quale in molti non se n’erano mai accorti: “Mi sono divertita come una pazza pur sapendo di aver rovinato Samuel Peron. Per stare appresso a me è dimagrito 10 kg. Ho vissuto questa esperienza nel modo giusto, senza alcuna presunzione…”.