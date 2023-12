Edoardo Santini, la strana rivelazione che mette tutti a tacere: l’ex Mister Italia lo ha fatto per davvero

Edoardo Santini in maniera del tutto inaspettata ha preso una decisione che ha lasciato tutti senza parole. In realtà, nessuno avrebbe mai pensato che lo facesse realmente anche perché va contro la fama che ha già.

E’ il modello che è stato eletto “il più bello d’Italia“, stiamo parlando di Edoardo Santini, il quale nel 2019 ha visto quella popolarità crescere sempre più e la sua vita cambiare probabilmente per sempre. Sui social fa furore, le sue foto le adorano tutti, però c’è un però.

Qualcosa in lui è cambiato e così il modello spiazza tutti con quella rivelazione che nessuno avrebbe mai creduto possibile, soprattutto in uno come lui, un giovanissimo che ha scelto la professione di modello, come lavoro. Eppure le cose pare proprio siano cambiate in lui, le sue priorità sono altre.

La decisione di Edoardo Santini

Edoardo Santini sta vivendo un periodo di confusione, non capisce più se la fama, la moda e il suo lavoro da modello siano in linea con le sue vere aspirazioni. Del personaggio pubblico sappiamo che ha 21 anni e da sempre ha coltivato diverse passioni, oltre alla passerella, è anche un nuotatore, uno sportivo, un ballerino e anche un aspirante attore. Diciamo che la sua vita era incentrata in un’unica direzione, anche se non ha mai nascosto il suo interesse per “un’altra direzione“.

Non tutti in famiglia però hanno accettato di buon grado la sua decisione, per questo ha sentito il bisogno di parlarne sui social, dando anche una piccola steccata a chi l’ha criticato in famiglia, eventualmente una persona talmente tanto importante per lui da essere citata nel suo racconto. Prima di arrivare a prendere questa decisione però, si è isolato dai social, in quanto come ha dichiarato: “Avevo bisogno di fare come consigliava Seneca: allontanarmi da tutto e da tutti rimanendo di tanto in tanto in contatto con una società che non ti avrebbe capito…”.

La rivelazione che ha scioccato il web

Edoardo Santini, è passato dall’essere il “più bello d’Italia” a futuro prete in una manciata di secondi. Due poli completamente opposti, nel quale il modello ha sempre “bazzicato”, per cercare di ritrovare se stesso. È un ragazzo combattuto, un giovane che sta cercando in tutti i modi di capire cosa vuole per la sua vita “da grande”, così ha deciso di provare a frequentare il corso di teologia per diventare futuro sacerdote.

Come ha dichiarato lui stesso, rispondendo alla domanda se diventerà realmente prete: “Sono qui per scoprirlo. Ma ho fatto quel passo che mi terrorizzava, che mi impediva di essere pienamente me stesso, pronto nel caso a dire “ok, ho sbagliato“, ma quello di cui sono certo è che non mi pentirò di questo viaggio”.

Non abbandonerà del tutto la sua carriera da modello, semplicemente riorganizzerà tutta la sua vita e le sue priorità per dedicarsi alla sua fede e a Dio, tra l’altro amore che non ha mai nascosto. In merito a chi gli è andato contro, Edoardo Santini ha lanciato una frecciatina: “Non fate come mia nonna che, seppur rimanendo incollata a Tv 2000, mi viene a dire ‘eh, ma alla tua età pensavo ad altro…”.