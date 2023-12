Albano Carrisi travolto dall’ennesima delusione: “Neanche mi hanno ascoltato…” | La stoccata arrivata come un boomerang

Albano Carrisi è profondamente amareggiato e deluso dall’indifferenza ricevuta: “Neanche mi hanno ascoltato…”

Albano Carrisi è uno dei maggiori esponenti della musica nostrana e fonte di orgoglio per l’Italia intera. Il cantautore ha raggiunto un successo straordinario e con la sua voce potente è in grado di far emozionare milioni di persone.

Albano nasce nel 1943 a Cellino San Marco, un piccolo paesino in provincia di Brindisi. La sua passione per la musica è talmente forte che, a soli 17 anni decide di lasciare la sua amata Puglia per inseguire il suo sogno di far conoscere il suo innato talento.

Decide di trasferirsi a Milano dove inizia a svolgere umili lavori in attesa di essere notato. Abituarsi ad una nuova vita non è affatto semplice. I primi tempi sono complicati e Albano non riesce ad integrarsi a causa di alcuni pregiudizi sulla sua provenienza geografica.

Il cantante, accusato di essere “terrone“, non si arrende e non da alcun peso alle ingiustizie che gli vengono rivolte. La tenacia e la determinazione si rivelano grandi alleati per il successo di Albano.

Albano Carrisi, dai pregiudizi al successo inaspettato

Albano Carrisi è ormai diventato un’icona della musica italiana e e sue canzoni fanno parte del patrimonio artistico nazionale. In pochi però conoscono un retroscena della vita del cantante pugliese. Albano, prima di diventare il mostro sacro della musica italiana, ha svolto umili lavori per poter vivere a Milano ed inseguire il suo sogno.

Ha lavorato come cameriere presso “Il Dollaro” e proprio in questa occasione è stato vittima di violenze psicologiche. Preso di mira da alcuni colleghi che lo etichettavano come “terrone“, Albano reagiva canticchiando con indifferenza: un atteggiamento che infastidiva parecchio i suoi nemici. In molti lo aggredivano: “Terrone smettila”. Ma Albano replica: “Goditela finché è gratis, perché tra poco per ascoltare la mia musica dovrai pagare“.

Albano Carrisi, confessa la sua delusione: “Neanche mi hanno ascoltato..”

Dopo tutte le ingiustizie ricevute, Albano ottiene la sua personale rivincita diventando un’artista apprezzato a livello internazionale. Nonostante i suoi 80 anni, ancora oggi gira il mondo in tournee e nel corso della sua carriera, ha collezionato un successo dopo l’altro. Tuttavia, a pochi mesi dall’inizio della kermesse musicale più ambita del panorama musicale, Albano ha ricevuto una grandissima delusione.

Il cantante pugliese è stato escluso dal Festival di Sanremo 2024 ed è stata una vera doccia fredda. In un’intervista al programma radiofonico “Un giorno da pecora“, Albano ha confessato: “La mia canzone più che esclusa non è stata neanche ascoltata. Onestamente un po’ di dispiacere c’è, ma ero già stato avvertito da Amadeus mesi prima che mandassi la canzone, però io non mi arrendo mai”.