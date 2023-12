Ema Stokholma, dopo mesi di silenzio la verità: “Non voglio essere mamma” | Che tristezza

Ema Stokholma, ha confessato: “Non voglio essere mamma”. Di seguito i dettagli della scelta che ha spiazzato tutti

Ema Stokholma è un celebre personaggio del mondo dello spettacolo che, nel corso della sua carriera, ha saputo conquistare un posto fisso nel panorama radiofonico e televisivo.

All’anagrafe è Morwenn Moguerou e nasce a Marsiglia nel 1983. A causa di un’infanzia difficile, a soli 15 anni lascia la Francia e si stabilizza in Italia dove ha l’occasione di lavorare come modella. Il successo che ottiene è strepitoso tanto che diventa il volto di lussuosi brand come Dolce & Gabbana, Valentino e Versace.

Ema debutta anche nel mondo musicale e riscuote un enorme successo come DJ. Suona nei più importanti ed esclusivi locali di Milano ed ottiene moltissimi consensi da parte del grande pubblico.

Nel 2013 debutta anche in televisione e prende parte a diversi programmi come “Jump! Stasera mi tuffo” su Canale 5 e “Aggratis” in onda su Rai 2. La modella è ricordata anche per la sua partecipazione a “Pechino Express” ed in coppia con Valentina Pegorer si aggiudicano la vittoria della sesta edizione del reality.

Ema Stokholma, vittima di violenze da parte di sua madre

Ema Stokholma è diventata una vera star nel mondo dello spettacolo, dimostrando le sue competenze in ambito musicale e televisivo. Ema è dovuta crescere in fretta a causa di un passato difficile che l’ha costretta a fuggire da casa e dalla famiglia che avrebbe dovuto proteggerla.

I maltrattamenti avvenivano per mano di sua madre Dominique che, anziché donarle carezze ed amore, era solo in grado di farle conoscere la violenza. “Cominciava sempre con una doccia fredda, il metodo consisteva nel trascinarmi nella vasca e buttarmici ancora vestita. […] A volte riempiva anche la vasca e mi teneva la testa sott’acqua”, confessa l’ex modella. Ma non è tutto poichè sua madre ha cercato anche di costringerla al suicidio e l’ha accusata di avere rapporti intimi con suo padre.

Ema Stokholma, confessa: “Non voglio essere mamma”

A seguito delle ingiustizie vissute dalla persona che avrebbe dovuto garantirle sicurezza e protezione, Ema Stokholma decide di fuggire di casa per salvarsi la vita. Fortunatamente, la bella francese riesce a crearsi una vita del tutto diversa ed oggi, a pochi giorni dal compimento dei suoi 40 anni, confessa: «Sono adulta, ma mi sento una ventenne».

Dopo le difficoltà, la conduttrice è riuscita a ritrovare la retta via ed anche l’amore con Angelo Madonia. Tuttavia, in una recente intervista a Repubblica, Ema ha confessato di aver chiuso la relazione a causa della sua esigenza di libertà: “non vuol dire dormire con altre persone, ma voglio essere libera di essere me stessa, come mi sento. Sto anche bene da sola… Sono una rompi**lle“. Quanto alla questione maternità, ha confessato: «Non è un mio desiderio diventare mamma, Angelo aveva due bimbe e mi sono avvicinata al mondo dell’infanzia, mi mancava una parte. Sono in contatto con loro, ci sono e ci sarò sempre, a distanza perché rispetto tutti. Le mamme lo sanno. Però se qualcuno ha bisogno di me, corro».