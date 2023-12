Rebecca Staffelli altro che brava conduttrice: ecco cosa è costretta a fare prima e dopo il Grande Fratello

Rebecca Staffelli, finalmente ha avuto il coraggio di dire la verità. Di seguito i dettagli su cosa fa prima del Grande Fratello

Rebecca Staffelli è un celebre personaggio del mondo dello spettacolo che, negli ultimi mesi, sta facendo discutere per il talento e la presenza scenica che sta dimostrando nel piccolo schermo.

Nasce nel 1998 a Roma ed è la figlia di Valerio Staffelli, il celebre inviato di Striscia la Notizia che consegna i Tapiri d’Oro ai personaggi dello spettacolo. Tuttavia, fin dall’adolescenza si avvicina al mondo della moda e decide di aprire un canale su youtube con cui diffonde i suoi consigli di beauty e fashion.

Oltre alla moda, Rebecca si dedica ai social network. Su Instagram è seguita da 215 mila followers con cui condivide progetti professionali e momenti di vita privata. Dal 2018 è fidanzata con Alessandro Basile, ex corteggiatore di Uomini e Donne ed attuale DJ e produttore musicale.

Rebecca segue le orme professionali del padre ed avvia una carriera televisiva. Nel 2018 conduce “Colpo di tacchi“, un programma tutto suo che affronta il tema del calcio dal punto di vista femminile. Nel 2023 passa al Grande Fratello in cui le viene affidato il ruolo di esperta social.

Rebecca Staffelli, i pregiudizi per il suo cognome

Rebecca Staffelli sta dimostrando di essere una ragazza in gamba ed in grado di saper gestire la notorietà. Rebecca, come abbiamo anticipato, è la figlia di Valerio Staffelli, l’inviato di Striscia la Notizia. La 27enne ha confessato di essere molto unita alla sua famiglia che l’ha sempre appoggiata in ogni sua decisione: “Sono sempre stati presenti, simpatici e giocosi, ma anche educativi. Siamo sempre stati una famiglia molto unita“.

Tuttavia, Rebecca ha dovuto far i conti con i pregiudizi dell’importante cognome che rappresenta ed ha confessato: “Sento le critiche, è normale, però conosco il mio percorso. Capisco che è difficile allontanarli, ma credo che prima di giudicare una persona la si debba conoscere”.

Rebecca Staffelli, ecco cosa fa prima e dopo il Grande Fratello

Rebecca Staffelli attualmente è l’esperta social del Grande Fratello, dove affianca la conduzione di Alfonso Signorini e Cesara Buonamici. L’influencer è molto apprezzata dal grande pubblico che la segue con affetto e ammirazione. Tuttavia, Rebecca ha raccontato che, prima di andare in onda, fa sempre delle preghiere.

L’esperta social ha confessato: “Prima di entrare in studio dico una preghiera. Credo in Dio e nelle energie: nelle buone vibrazioni che mi trasmettono il mio staff e il pubblico a casa. Dopo la diretta mangio“. In molti non hanno apprezzato questo gesto poichè la preghiera dovrebbe rappresentare un segno di altruismo verso il prossimo e non di certo fatta per il Grande Fratello.