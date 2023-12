Anna Tatangelo, senza veli lascia tutti stizziti: spunta una foto rarissima che fa il giro tra i sostenitori

Anna Tatangelo ha lasciato tutti senza parole dopo aver pubblicato quello scatto di lei senza veli. Tra l’altro la location è la medesima scelta da un’altra sua collega del mondo dello spettacolo.

E’ una di quelle cantanti che ha sempre stupito tutti con la sua bellissima voce e i suoi testi profondi. Ha fatto cantare intere generazioni la bella Anna Tatangelo, la quale a distanza di anni, riesce ancora a farsi seguire dai suoi milioni di fan.

Nel corso della sua vita, dopo l’amore storico con Gigi D’Alessio, Anna ha cambiato non solo vari look ma anche fidanzato. Dopo brevi flirt finiti nel giro di poco, pare proprio che stia facendo sul serio con il suo attuale compagno, con il quale è stata pizzicata nella medesima location di un’altra famosa. Ecco dov’è andata Anna.

Anna Tatangelo e lo scatto senza veli

Anna Tatangelo, attualmente è impegnata con la sua squadra a Io canto generation di Gerry Scotti, grazie al quale sta facendo fare un tuffo nel passato ai suoi fan, cantando quelle canzoni storiche che l’hanno resa famosa, come per esempio Ragazza di periferia.

Nella sua ultima performance, ha fatto commuovere addirittura Michelle Hunziker, in quanto ha cantato insieme al suo piccolo partner di squadra, facendo faville. Una voce quella di Anna e del giovane che hanno lasciato tutti a bocca aperta. Per molti questo ritorno della Tatangelo in televisione, dopo mesi di silenzio è stato un momento magico, speriamo quindi che la cantante possa tornare a brillare come un tempo.

La posa sexy della cantante

Anna Tatangelo in questo ponte dell’Immacolata, ha deciso di rilassarsi insieme al suo attuale fidanzato Mattia Narducci, nel resort di lusso Lefay, nelle Dolomiti. Qui si è mostrata senza veli in tutto il suo splendore, dimostrando a tutti quanti che il tempo per lei non è mai passato.

Tra l’altro, la location scelta da Anna è la medesima nella quale era stata pizzicata Belen Rodriguez, in una delle prime uscite pubbliche con il suo attuale compagno, Elio Lorenzoni. Totalmente rilassata e felice, la Tatangelo si è goduta non solo la neve, ma anche la sauna accanto al suo compagno.

Ovviamente sotto lo scatto imperdibile di lei senza veli, i follower entusiasti le hanno scritto numerosi commenti di apprezzamento, come per esempio quello di un utente che le ha dichiarato: “Sei bellissima! Per te il tempo non passa mai”. Sicuramente dopo questa pausa, sarà nuovamente carica per girare le nuove puntate di Io canto generation.