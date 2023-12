Emma Marrone, mai vista così: ecco cosa è stata costretta a fare la cantante

Emma Marrone ha optato per un cambio d’immagine radicale, per il quale è difficile riconoscerla. I suoi fan sono rimasti senza parole in quanto non sono abituati a vederla in questa versione.

E’ una delle cantanti più amate di sempre, la bella Emma Marrone, la quale è entrata nel cuore dei suoi fan, fin dalle prime apparizioni ad Amici. Di anni ne sono passati da allora e la stessa Emma è cambiata a più riprese, non solo con il look, ma anche con i suoi brani, i quali hanno toccato diversi generi, eppure nonostante alcune critiche, la maggior parte continua a seguirla come sempre.

Nonostante tutto, Emma riesce ancora a stupire i suoi fan, i quali non l’avevano mai vista in questa versione. Ha optato per un nuovo look che potrebbe avere mille sfaccettature e soprattutto tantissimi significati. Ecco che cosa ha fatto.

Il nuovo look di Emma Marrone

Emma Marrone, è una delle prossime partecipanti del Festival di Sanremo 2024. Come tutti, anche lei ha scoperto di essere stata scelta, dopo l’annuncio di Amadeus al Tg 1 e la sua reazione, prontamente registrata, è stata epica. La felicità nel suo volto l’abbiamo vista tutti, in quel bellissimo video che sta girando da qualche giorno, nel quale vengono raccolte tutte le espressioni di stupore e di gioia, di tutti i cantanti che sono stati scelti dal direttore artistico.

Se da un lato come Emma, anche gli altri concorrenti sono stati molto felici, non si potrà dire lo stesso di quelli che sono stati esclusi, ma si sa, i posti sono limitati a Sanremo e non essere stati scelti, non vuol dire non essere bravi cantanti. Sarà per la prossima edizione del Festival, che da quello che si è capito non sarà capitata da Amadeus, il quale seguirà ancora le sorti dello show di punta della Rai, dell’anno 2024.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Emma al naturale

Emma Marrone ha terminato il suoi tour, Souvenir Tour in da Club, con l’ultima data di Torino, che ha segnato la fine della sua attività musicale, in vista della sua partecipazione Sanremo. In base al regolamento stilato dal Festival, tutti i cantanti scelti, non potranno esibirsi in nessun evento, finchè non avranno terminato la loro partecipazione all’evento Rai più atteso ed esclusivo di sempre.

Per questo è palese pensare che Emma, si fermerà fino a febbraio 2024. Nel mentre, ha voluto salutare i suoi fan con un look molto insolito, totalmente naturale, al quale non siamo molto abituati. In quanto il trucco della Marrone è sempre stato un marchio di fabbrica della cantante. Che sia stato un inno al cambiamento, in vista del Festival di Sanremo o l’anteprima del nuovo look che vedremo da adesso in poi?