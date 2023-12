Belen Rodriguez, dopo la verità spunta una foto rarissima: la frecciatina arriva come un macigno

Dopo tutto quello che è uscito fuori, i follower adesso capiscono quella rara foto che era stata pubblicata in passato non solo da lei ma anche da sua mamma.

Belen Rodriguez ha passato un anno sicuramente da dimenticare, non solo lavorativamente parlando, visto che attualmente è ancora senza contratto, ma soprattutto sentimentalmente. Dopo aver messo fine alla storia con Stefano De Martino è successo un pò di tutto, fino a quella rivelazione che ha lasciato tutti senza parole.

Siamo passati dalle ipotesi alle certezze, almeno da quello che ha raccontato Belen, capendo quindi il motivo della sua rottura, le voci del suo malessere e la felicità ritrovata grazie a Elio Lorenzoni. Dopo tutto questo, quei post pubblicati qualche mese fa, hanno acquistato un senso.

La verità nella foto pubblicata da Belen

Belen Rodriguez, dopo essersi ripresa, ha deciso di tornare in televisione per rilasciare la sua verità a Mara Venier al suo Domenica In. Qui, la showgirl argentina, ha dichiarato di aver lasciato Stefano De Martino per via dei suoi continui tradimenti, i quali sono stati scoperti dalla conduttrice quasi subito.

Dopo essersi lasciati però, la Rodriguez ha sofferto molto ed è stata male, dimagrendo sempre di più. Come ha dichiarato a zia Mara, se non fosse stato per la sua famiglia, per i suoi figli e per il suo compagno, Elio Lorenzoni, sicuramente la ripresa sarebbe stata più lunga. Adesso sta meglio, per questo è stata pronta a rilasciare la sua verità, anche se non è stata apprezzata da tutti.

La foto del cervo ha un senso

Dopo la dichiarazione shock rilasciata da Belen Rodriguez a Mara Venier, quei post pubblicati dalla conduttrice tempo fa, acquistano decisamente un senso. Soprattutto il post con i cervi, ripreso anche da sua mamma, Veronica Cozzani, adesso conferma la teoria che in molti avevano sospettato, cioè il tradimento da parte dell’ex marito.

Ovviamente questo, in base alla versione rilasciata dalla showgirl, mai confermata da De Martino, il quale si è chiuso in una sorta di silenzio stampa, da quando Belen ha rilasciato quella dichiarazione alla Venier. Tra l’altro al post con i cervi, aveva messo il like anche Emma Marrone, la quale sa benissimo di cosa si parla, visto che quello che ha vissuto la Rodriguez, la Marrone l’ha vissuto a suo tempo, tra l’altro proprio per causa sua. E’ strano come si concludono certe cose, proprio vero che il karma opera per vie misteriose.