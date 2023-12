“Mi fidanzerei subito con te”: Addio triangolo al Grande Fratello, la gieffina flirta con un altro concorrente | Le sorprese continuano

Greta Rossetti, addio al triangolo amoroso. Per la gieffina c’è un nuovo flirt: “Mi fidanzerei subito con te”

Greta Rossetti è una delle protagoniste indiscusse delle principali riviste di gossip del momento. La sua vita sentimentale continua ad essere oggetto di discussione soprattutto da quando è diventata una concorrente del Grande Fratello.

Greta è celebre per la storia d’amore con Mirko Brunetti, nata nel reality Temptation Island. I due si confessano amore fin dai primi momenti della loro relazione, ma tra loro aleggia costantemente il fantasma dell’ex Perla Vatiero.

Il primo ad entrare nella casa più spiata d’Italia è Mirko. Dopo poco, anche le due donne diventano delle concorrenti del Grande Fratello dando vita ad un vero e proprio triangolo amoroso.

Le vicende appassionano il pubblico creando delle vere e proprie fazioni. C’è chi desidera rivedere insieme Mirko e Perla, sostenendo che l’amore tra i due è ancora evidente dopo 5 anni di relazione. Altri invece, sono dalla parte dell’influencer Greta, certi del sentimento reciproco.

Greta Rossetti, è una manipolatrice?

Greta Rossetti sta dimostrando di essere una donna forte, che sa farsi da parte quando non si sente amata ed unica. Infatti, l’influencer ha lasciato Mirko in diretta televisiva prima di diventare ufficialmente una concorrente del reality. In casa, i due inquilini hanno avuto modo di confrontarsi e chiarirsi senza giungere però ad una conclusione.

A sorprendere il grande pubblico, sono state le parole di Greta Rossetti durante una chiacchierata in giardino con il suo ex fidanzato. “A me piace manipolare il cervello delle persone nel momento in cui so che posso fargli del male“, è stata la dichiarazione di Greta che ha lasciato perplesso anche Mirko Brunetti.

Addio al triangolo amoroso: nuovo flirt per Greta

Nella puntata del 9 dicembre 2023, Mirko Brunetti è stato definitivamente eliminato dalla casa del Grande Fratello. Con immenso stupore ed incredulità, il triangolo amoroso è stato cancellato. Nonostante tutto, le emozioni non mancano mai ed i concorrenti rimasti in gara sanno bene come intrattenere il grande pubblico.

In particolare, Greta ha instaurato una particolare complicità con un altro protagonista indiscusso di questa edizione. Si tratta dell’ingegnere Vittorio Menozzi che, fin dal primo giorno di ingresso dell’ex tentatrice, ha mostrato un particolare interesse nei confronti della 25enne. Greta e Vittorio hanno avuto un interessante dibattito che ha attirato l’attenzione dei fan. L’ex tentatrice ha espresso il suo consenso sul taglio di capelli di Vittorio e per convincerlo della sua sincerità, Greta ha confessato: “Domani ti taglio i capelli, sei devastante… mi fidanzerei con te, subito”.