Giovanni Terzi lancia una frecciatina velenosa proprio su di lui: “Sgradevole e irrispettoso”

Giovanni Terzi, paroloni sul famosissimo: “Sgradevole e irrispettoso”. Questa volta non ha potuto mantenere il silenzio

Giovanni Terzi è un celebre personaggio della televisione italiana che ha dimostrato di sapersi mettere in gioco in vari ambiti dello spettacolo. Nella sua carriera si è contraddistinto per il suo estremo fascino e per la dolcezza che ha riservato alla sua compagna di vita.

Classe 1964, Giovanni è figlio di Antonio Giovanni Battista Terzi, il celebre vice direttore del Corriere della Sera. Data l’impronta familiare, anche Giovanni ha seguito le orme del padre diventando un abile giornalista e lavorando per importanti testate nazionali.

La sua carriera si espande anche al piccolo schermo e diventa ospite fisso di Mattino Cinque, condotto da Federica Panicucci. Mentre dal 2010 al 2014 si dedica all’attività radiofonica e conduce “Terzincomodo” su Radio 105.

Giovanni, nel corso della sua carriera, diventa un personaggio molto influente a Milano tanto da dedicarsi anche all’attività politica. Nel 2006, infatti, ottiene la carica di Assessore al commercio del capoluogo lombardo.

La storia d’amore di Giovanni Terzi: proposta in diretta

Giovanni Terzi è un uomo in carriera dotato di estremo fascino intellettuale. Qualità che gli ha permesso di raggiungere altissimi livelli professionali, ma gli ha anche permesso di far breccia nel cuore della celebre conduttrice Simona Ventura. I due sono legati dal 2018 da un amore profondo e tanta complicità.

Simona si è detta più volte fortunata ad aver incontrato un uomo dolce come Giovanni che la riempie costantemente di attenzioni. Entrambi concorrenti del talent Ballando con le stelle, nella puntata andata in onda il 9 dicembre 2023 Giovanni si è inginocchiato e ha chiesto la mano della sua bellissima Simona. Il video della proposta di matrimonio è diventato virale, scatenando la commozione generale degli utenti.

Giovanni Terzi, frecciatina contro il famoso: “Sgradevole ed irrispettoso”

Giovanni Terzi e Simona Ventura sono prossimi alle nozze e a fare da sfondo a questo momento magico è stato proprio il talent Ballando con le stelle. A seguito della loro partecipazione, i futuri coniugi hanno rilasciato un’intervista a La Repubblica in cui hanno ripercorso le tappe della loro ultima esperienza. Giovanni ha confessato di essere stato “raccomandato” dalla Ventura per essere accettato come concorrente.

Tuttavia, non ha potuto far a meno di esprimere un opinione su un componente della giuria con cui ha avuto molte discussioni. Il giornalista ha confessato: “Guillermo Mariotto è stato sgradevole con me. Ho la dermatomiosite amiopatica, una malattia rara, ho problemi ai polmoni e non sono un eroe. Se non avessi potuto ballare non avrei partecipato, mi sembrava importante spiegare che sono li grazie ai progressi della ricerca. Il saluto dei medici dell’Ospedale San Matteo di Pavia era in quel senso. E lui finge di addormentarsi mentre parlo? Non è rispettoso“.