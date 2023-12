Adriano Celentano, il messaggio che nessuno si aspettava: il cantante si lascia andare ad una confessione incredibile

Adriano Celentano, la confessione che ha lasciato tutti senza parole. Grande commozione per la sua rivelazione

Adriano Celentano è un cantautore, un attore ed uno showman che è diventato una vera e propria leggenda per gli italiani. Le sue canzoni hanno fatto innamorare milioni di persone e ancora oggi, vengono cantate a squarciagola da ogni generazione.

Adriano è stato in grado di imporsi nel panorama musicale nazionale, senza mai perdere l’originalità che l’ha sempre contraddistinto. Così ha dato vita ad una carriera colma di successi che rendono l’artista indimenticabile.

Il cantautore è amato anche per la sua presenza scenica durante gli spettacoli. Adriano infatti viene soprannominato come “il molleggiato” a causa dei suoi movimenti corporei durante le sue esibizioni: un altro aspetto che lo rende unico ed inimitabile.

Tantissimi sono i capolavori che lo hanno reso un’icona della musica del nostro paese. Tra questi ricordiamo “Il ragazzo della via Gluck”, “Azzurro”, “L’emozione non ha voce” e tantissimi altri brani diventati colonne sonore della vita dei fan.

La vita privata di Adriano Celentano

Ad oggi è davvero complicato trovare qualcuno che non conosca Adriano Celentano, un’artista che resterà sempre impresso nel cuore degli italiani. Una vera leggenda della musica che ha raggiunto un successo dopo l’altro, regalando una moltitudine di emozioni ai suoi fan. L’artista ha potuto contare anche sull’appoggio della sua famiglia con cui ha condiviso tutte le vittorie della sua carriera.

Dagli anni Sessanta, Adriano è sposato con l’attrice Claudia Mori ed insieme rappresentano una delle coppie più amate della televisione italiana. Un’amore d’altri tempi che, tra alti e bassi, ha superato ogni difficoltà arrivando a festeggiare i 60 anni di matrimonio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da IL MONDO DI ADRIANO (@ilmondodiadriano)

Adriano Celentano, la rivelazione dell’artista

Adriano Celentano è prossimo al compimento dei suoi 86 anni e nonostante l’età avanzata, è ancora attivo nel mondo dello spettacolo. Durante il programma di Mara Venier Domenica In, Adriano Celentano ha voluto mandare un videomessaggio d’affetto al giornalista e scrittore Vincenzo Mollica: “Ciao Vincenzo [..] è fantastico sapere che mentre la tua vista, purtroppo, ha dei cedimenti, tu piano piano scopri che solo attraverso l’arte di non vedere ti accorgi che tra le cose più belle che hai fatto, le migliori saranno sempre le cose più semplici. È questa la tua forza, cogliere il necessario”.

Dopo questo messaggio pieno di stima e vicinanza, Adriano ha colto l’occasione per fare un annuncio molto importante. Ha rivelato che presto tornerà in televisione: “Il programma che ho appena finito di preparare ti piacerà tantissimo. Tutto è pronto ormai, mancano solo pochi giorni. Anche se ancora non è chiaro su quale rete andrà in onda, devo decidere. Se non sarà la Rai, sarà La7”. Siamo certi che si tratterà dell’ennesimo capolavoro del nostro artista Adriano.