Magia del natale e dove trovarla: ecco la classifica delle 5 regioni italiane con più spirito natalizio

Vi siete mai chiesti quali sono le regioni con più spirito natalizio? In base alla classifica stilata da Musement, ecco quali sono le 5 regioni che a Natale vivono di più a “pane e Babbo Natale”.

Il Natale è una di quelle feste che ha sempre diviso le persone, in quanto ci sono quelle che lo amano e quelle più Grinch che lo detestano. Anche se, come il personaggio verde dei Nonsochì, lui odiava questa festa per i ricordi tristi vissuti in infanzia nel paese dei Chinonsò. Alla fine questa festa non piace ad alcuni, per i ricordi che rilascia, nostalgici o meno.

A prescindere da tutto questo, il Natale in Italia viene festeggiato ovunque, ma ci sono delle regioni che lo spirito natalizio lo sentono di più di altre, ecco perchè vi abbiamo voluto riportare i dati raccolti da Musement, la quale stilando la classifica, ha riportato le 5 regioni più natalizie di sempre. Ecco quali sono.

Le regioni con più spirito natalizio

Lo spirito natalizio, non è soltanto una questione di business, ma è qualcosa che o ce l’hai o ce l’hai ma lo nascondi. Comunque tutti quanti, chi più chi meno in un modo o nell’altro le feste le “abbraccia” comunque, anche solo acquistando un regalo. Se per le persone il Natale è ancora magia è anche grazie alle varie città in cui si vive, le quali tra luminarie, vetrine addobbate a tema e acquisti mirati, riescono ad accendere la gioia delle feste nel cuore dei cittadini.

Se a breve vi sveleremo le prime 5 regioni con più spirito natalizio in assoluto, volevamo illustrarvi anche la seconda parte di classifica, sempre stilata da Musement, in quanto il suo elenco comprendeva le 10 regioni entrate di diritto nella top ten dedicata. Troviamo quindi al sesto posto il Veneto, al settimo posto la Toscana, all’ottavo posto le Marche, al nono posto l’Emilia Romagna e al decimo posto il Piemonte. Siete pronti a scoprire quali sono le 5 regioni più “natalose”?

Da nord al sud non c’è differenza

Eccoci giunti al momento tanto atteso, siamo pronti a svelarvi le 5 regioni d’Italia con più spirito natalizio, finite nella classifica, redatta da Musement. Se vivete in questi luoghi, che dire, siete molto fortunati. Are you ready?

Al quinto posto troviamo la Puglia, al quarto posto l’Abruzzo, al terzo posto la Campania, al secondo posto il Lazio e al primo posto la Lombardia. Avevate immaginato questi nomi nella classifica?