Il segreto per ringiovanire esiste: lo svela proprio una nonna con un trend popolare | Puoi farlo subito anche tu

Mantenere la propria gioventù oggi è possibile. A dimostrarlo è una nonna di 82 anni diventata virale sui social network

Invecchiare è un verbo che fa paura a molti. Si teme di perdere la propria energia e la bellezza della giovinezza. Si va contro l’ignoto e la possibilità di aver bisogno d’aiuto per le azioni quotidiane terrorizza la maggior parte delle persone.

Il dato di fatto è che il tempo passa per tutti, ma ciò che fa la differenza è il modo in cui si affronta l’avanzare dell’età. D’altronde la ricerca della giovinezza è un fenomeno socialmente condiviso e che addirittura risale a tempi molto antichi.

In passato si credeva che per ringiovanire, si potesse ricorrere a rituali in grado di donare eterna giovinezza ed immortalità. Luoghi magici o elisir che in molte culture, come quella greca o indiana, rappresentavano il segreto per non invecchiare mai.

Ci sono però degli elementi, tutt’altro che magici, che aiutano decisamente a mantenere una perfetta forma fisica e mentale. Ad esempio, è risaputo che il sonno è un fattore fondamentale per la salute e per il corpo. Per cui, ridurre la stanchezza può sicuramente aiutare nel mantenere la concentrazione ed il benessere.

Il segreto per ringiovanire: oggi è possibile

Per mantenere un benessere fisico e mentale abbiamo ben compreso che è possibile facendo particolare attenzione al sonno. Anche una dieta sana e nutriente permette di eliminare le tossine che accumuliamo nel nostro corpo e ci aiuta a mantenere un’importante energia vitale.

Ognuno di noi oggi è alla costante ricerca del segreto magico per ringiovanire o per lo meno, mantenere una buona forma nonostante il passare dell’età. A svelarlo ci ha pensato una nonna 82enne che è diventata virale sui social network per il suo aspetto fisico ancora perfetto. Vediamo insieme i consigli della “glam-ma“.

Il segreto per ringiovanire: a svelarlo è la nonna social

Come abbiamo spiegato in questo articolo, esistono moltissimi modi per prendersi cura del proprio corpo e della propria forma fisica. Tuttavia, sui social network è diventata virale una nonna di 82 anni che crea contenuti di bellezza su Tik Tok. La sua pagina “Nanas Still Got It” è seguita da milioni di followers a cui Vera DiLeo fornisce i suoi personali segreti per mantenere la giovinezza.

I seguaci sono rimasti letteralmente senza parole nel conoscere l’età avanzata della nonnina che ne dimostra la metà. Incuriositi, chiedono a Vera di svelare il suo trucco di giovinezza e l’82enne confessa: «Alcuni di voi mi hanno chiesto come faccio ad avere 80 anni e a sembrare ancora giovane! Ecco la mia routine per la cura della pelle». La nonnina glamour ha elencato una serie di prodotti per il viso che utilizza per la detersione, ma poi ha svelato la vera chicca. «Ricordatevi sempre di lavare il viso con acqua fredda!!», ha consigliato la Vera DiLeo.