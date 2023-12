Allarme Uova: potrebbero contentere sostanze gravemente pericolose | Se le hai in casa buttale immediatamente

Nuovo allarme alimentare, questa volta il comunicato riguarda le uova. Se hai questa marca in casa, buttale subito, in quanto possono contenere sostanze molto gravi per l’organismo.

Ogni alimento necessita di regole ben precise per poter essere conservato e distribuito. Non solo i consumatori, ma anche i produttori e chi in seguito li mette in commercio, devono attenersi alle direttive in esso proposte.

Con gli alimenti contaminati o scaduti non si scherza, in quanto i tipi di germi, batteri e virus che si sviluppano, potrebbero portare conseguenze molto pericolose. Ed è proprio per questo, che il nuovo allarme rilasciato sulle uova, deve far preoccupare tutti i possessori della suddetta marca.

Allarme uova

Ultimamente, sono molti i cibi che vengono ritirati velocemente dal commercio, mediante appositi avvisi ufficiali. Purtroppo, molte volte non si legge in tempo l’avviso e si rischia veramente di incappare in conseguenze molto pericolose, nel momento in cui si ingeriscono alimenti considerati non più commestibili.

In questo caso sono le uova ad essere al centro della scena, ma ogni giorno c’è qualcosa, in quanto molto spesso leggiamo comunicati di allerta similari. Questo scenario fa ovviamente preoccupare tutti i consumatori, soprattutto i genitori, che potrebbero far mangiare ai propri figli, ogni genere di alimento acquistato al supermercato.

Rischio per la salute

Tornando a noi, questa volta, a interessare il sito greenme.it, sono state le uova, in quanto diversi lotti, sono stati richiamati, per quel rischio microbiologico che sta facendo preoccupare tutti quanti. Si è parlato di salmonella, ma in realtà le cause di questo allarme non sono state ancora rese note. Si è capito solo che, se in casa abbiamo questa marca bisogna o riportarla immediatamente in negozio o buttare le uova immediatamente.

I lotti pericolosi di uova sono quelli inerenti a:

Fiordovo Tigullio:

BA 820-1 MR, con scadenza 12/12/2023;

BA 820-2 MR, con scadenza 13/12/2023;

BA 824-4 MR, con scadenza 14/12/2023.

Centrale del Latte di Brescia:

BA 819-1 MR, con scadenza 12/12/2023;

BA 821-1 MR con scadenza 14/12/2023.

Avicola Valle Santa (in questo caso si parla proprio di Salmonella):

Lotto A202311, con scadenza 18/12/2023;

Lotto A212311, con scadenza 19/12/2023;

Lotto A222311, con scadenza 20/12/2023;

Lotto A232311, con scadenza 21/12/2023;

Lotto A242311, con scadenza 22/12/2023;

Lotto A262311, con scadenza 24/12/2023.

Ricordiamo che qualora aveste a casa questi lotti di uova, delle loro relative marche, dovrete immediatamente riportarle nel negozio dove l’avete acquistate o comunque buttarle immediatamente. Sul sito di greenme.it, vi spiegheranno tutto nel minimo dettaglio. Fate attenzione mi raccomando, non si scherza con il rischio microbiologico.