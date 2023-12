Fidanzato traditore: ecco il metodo ‘glitter’ che non ti ha mai rivelato nessuno | Scopri tutto e subito

Sospetti del tuo partner? L’infallibile metodo dei ‘glitter’ ti rivelerà la fedeltà del tuo fidanzato. Di seguito i dettagli

Il tradimento è una di quelle circostanze di coppia che mettono a dura prova la serenità della relazione. I momenti di frustrazione iniziano fin dalla fase in cui si inizia a dubitare di non essere più in due. Si iniziano a cercare, così, le prove del tradimento mettendo in pratica una serie di azioni per giungere alla verità.

Anche il mondo dello spettacolo ci ha dimostrato che nessuno è esente dal tradimento. Basta pensare a Stefano De Martino che ha tradito Belen Rodriguez, una delle showgirl più desiderate al mondo.

Ovviamente il tradimento può avvenire da entrambe le parti. Ma cosa spinge un partner a desiderare qualcun altro? Dietro al gesto in se del tradimento, si possono nascondere moltissimi motivi. Ad esempio, anche non sentirsi apprezzati dalla propria compagna, può indurre a guardarsi intorno e cercare attenzioni altrove.

L’elemento che senza dubbio viene a mancare è proprio la comunicazione, fondamentale per un rapporto sano. Ormai è risaputo che saper discutere in maniera costruttiva e riuscire a far notare al proprio partner le cose che non vanno, è il punto di forza di una coppia duratura e stabile.

Fidanzato traditore? Ecco come puoi scoprirlo

Tutte noi, almeno una volta nella vita, ci siamo trovate a sospettare del nostro partner. Attenzioni particolari nei confronti di un’altra donna, ritardi costanti, sguardi assenti o cellulari nascosti sono tutti particolari che ci fanno pensare immediatamente ad un tradimento.

E così ci perdiamo in mille strategie per riuscire a scoprire l’inganno, ricavare delle prove solo per vedere le mille scuse che inventerà per giustificarsi. Se il partner è furbo troverà sempre il modo per nascondere le prove, ma si sa, le donne sono imbattibili nel scoprire il tradimento da una piccola traccia. Vi ricordate Shakira che ha scoperto il tradimento grazie ad un barattolo di marmellata? Oggi, state per scoprire un metodo infallibile che vi permetterà di avere una certezza sul vostro fidanzato.

Il metodo ‘glitter’ per scoprire il tuo fidanzato traditore

Addio ai soldi spesi per gli investigatori privati o il tempo sprecato a crearsi un account fake. Oggi la soluzione per scoprire un tradimento è estremamente semplice e a svelarcela è proprio la Generazione Z, ovvero i nati tra il 1997 e il 2012. Negli ultimi mesi, sta spopolando su Tik Tok una vera e propria chicca per scoprire l’infedeltà del proprio partner utilizzando i glitter.

Il metodo è davvero semplice e basterà intrufolarsi nell’auto del vostro compagno, aprire lo specchietto pieghevole al lato del passeggero e cospargerlo di glitter. Fin qui nulla di strano, ma se altre donne proveranno ad aprire lo specchietto per ammirarsi, i glitter cadranno in macchina e il vostro partner farà davvero molta fatica a rimuoverli tutti. Un utente che ha mostrato questa tecnica sui social, ha commentato: “Sappiamo tutti che una ragazza si guarderà allo specchio a un certo punto, il glitter non mente“.