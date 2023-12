Addio giocattoli: ecco la regola d’oro dei 4 regali | I tuoi bambini saranno più felici

Il Natale, soprattutto per i bambini, è una festa magica. Ma per evitare il troppo, che si sa dopo un pò “storpia”, ecco la regola dei “4 regali” che tanto piace ai genitori. Ecco in cosa consiste.

E’ il mese più magico dell’anno, stiamo parlando di dicembre, nel quale troviamo Natale, dove tutti si apprestano ad addobbare casa e ammirare i balconi che illuminano le vie delle varie città, durante la sera. Le luminarie, l’albero, i cenoni e così via. Il 25 dicembre però non ci fa pensare soltanto agli arredi e ai vari menù da condividere con amici e parenti, ma anche ai regali.

Se pensiamo, che in passato le varie famiglie potevano donare un solo regalo ai loro figli e molti purtroppo non ricevevano neanche quello, oggi siamo passati da un estremo all’altro. Ci sono bambini che ricevono così tanti regali, che per l’emozione di tutti quei pacchetti da scartare, alla fine perdono anche entusiasmo per i doni ricevuti. Ecco perchè la regola dei “4 regali“, sta spopolando tra la nuova generazione di genitori. Ecco in cosa consiste.

La regola dei “4 regali”

L’usanza di scambiarsi dei doni a Natale, risale ai tempi passati, precisamente dagli Antichi Romani, quando gli abitanti si scambiavano le strenne, dei rami consacrati, in segno di fortuna e prosperità. Ovviamente da allora, le cose sono cambiate, anche perché se i bambini di oggi, scartassero sotto l’albero dei pacchetti con dei ramoscelli, possiamo ben immaginare che reazione potrebbero avere.

Se pensiamo che i nostri nonni o bisnonni sotto l’albero trovavano una monetina o qualcosa da mangiare (i più fortunati) o giochini costruiti a mano, ed erano felicissimi, è facile capire come la nostra realtà sia molto più consumistica dell’epoca, ma forse il valore e il significato del Natale si è un pò perso.

Ecco quali doni comprare

Proprio per questo motivo, per cercare di ritrovare quella magia che il Natale cela nel suo insieme, c’è una nuova tendenza da seguire, cioè quella dei “4 regali“. In pratica, i genitori diranno a Babbo Natale ovviamente, di mettere sotto l’albero 1 regalo utile, che sia un vestito, le scarpe e così via, 1 regalo legato alla lettura, quindi un libro di qualunque genere possa piacere al bambino, 1 regalo che proprio il bambino desiderava, il quale ha espressamente chiesto nella sua letterina indirizzata al Polo Nord e infine 1 regalo che si leghi ad una passione, che può essere per lo sport, un hobby e così via.

In questa maniera, i bambini troveranno sempre regali sotto l’albero di Natale, come è giusto che sia, ma essendo in quantità ridotte, potranno godersi appieno i loro presenti. Tanto alla fine i bambini di oggi ricevono regali tutto l’anno, quindi sicuramente saranno felici ugualmente.