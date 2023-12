Outfit di tendenza: un capo che non deve assolutamente mancare nel tuo guardaroba

Siete pronti a fare shopping? Benissimo, questo capo dovrete acquistarlo in quanto è tornato di tendenza. Abbinarlo è veramente molto semplice, l’importante è che non manca dal vostro armadio.

Fare shopping è un’arte, in quanto non tutti hanno quella costanza che lo rende più che un hobby una vera professione, se non fosse che a spendere i soldi è chi compra e non il contrario. La stessa Sophie Kinsella, ci ha scritto due libri sullo shopping, proprio perchè di cose ne potremmo dire moltissime.

Se siete appassionati di moda, tendenze e acquisti, allora questo, non può assolutamente mancare dal vostro armadio, anche perchè i possibili outfit al quale potrete abbinare, sono veramente esclusivi. Potrete spaziare dal casual all’elegante, sempre con quella particolarità, che non vi renderà mai monotone o pacchiane.

Il capo di tendenza da avere nel guardaroba

La moda si sa è meravigliosamente altalenante, è difficile starle dietro, in quanto ogni cambio di stagione lei è li per farci capire che i capi acquistati la stagione passata, non sempre possono essere riutilizzati anche l’anno successivo. Ovvio che poi la decisione se seguire la moda alla lettera o meno è solo nostra. Infatti, c’è chi la segue, chi si veste come vuole e chi prende spunto per qualche capo.

Alla fine, qualche outfit dell’attuale tendenza si può anche seguire, ma se si opta per acquistare articoli neutrali, sarà molto più facile poterli indossare sempre, in quanto sono vestiti che staranno sempre bene con tutto. Un piccolo consiglio è quello di non buttare mai i vestiti, se non sono rotti ovviamente, in quanto la moda può sempre tornare e quindi quello che adesso viene considerato fuori moda, la prossima volta potrebbe essere il capo di punta attuale.

La nuova nuance che fa impazzire tutti

Detto questo, c’è un capo che è diventato ultimamente di tendenza (di nuovo) che non potrete proprio non andare immediatamente ad acquistare. Stiamo parlando del cappotto cammello, la cui nuance è versatile ad ogni tipo di outfit. Con gli accessori giusti, è un capo di punta sia nelle situazioni più chic che in quelle più casual.

Per esempio, il cappotto con un jeans a palazzo e una maglietta sportiva, è un ottimo outfit sportivo da indossare tutti i giorni, mentre la giacca indossata sopra ad un vestito nero lungo, è adatto per una cena elegante. Abbinare anche gli stivali della medesima colorazione scamosciati, sono una scelta azzeccatissima. Insomma, tutto vogliono il cappotto cammello e tutti osano con i vari otufit che questo capo concede.