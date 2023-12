Gf, Marco Bellavia affossa pesantemente un gieffino: “Utilizzo di violenza verbale e psicologica”| Alfonso Signorini prende provvedimenti

Marco Bellavia ha voluto dire la sua opinione in merito alla nuova stagione del Grande Fratello. Quello che sta succedendo adesso, gli ricorda tanto quello che ha passato lui l’anno scorso?

Con il cast dell’anno scorso del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha dichiarato a Verissimo di aver sbagliato. Il problema è che molti utenti sui social, sostengono che anche con questa nuova edizione le cose non sembrano andare tanto meglio.

I telespettatori parlano di bullismo, anche quest’anno stiamo assistendo a episodi abbastanza deludenti e imbarazzanti, per questo Marco Bellavia ha deciso di intervenire, rilasciando la sua opinione. Lui spera che Signorini possa intervenire e con lui anche molti utenti sui social, che sono d’accordo con l’ex gieffino.

Il commento di Marco Bellavia

Per fare un attimo il punto della questione, nella scorsa edizione, Marco Bellavia è stato il gieffino che era stato vittima di bullismo dai suoi compagni di avventura, in quanto il conduttore era caduto in un forte stato depressivo. In quell’occasione, fu quell’immagine di lui per terra nella camera da letto del Grande Fratello, nell’indifferenza generale che lo portò a ritirarsi.

Successivamente, furono presi provvedimenti contro i concorrenti responsabili e da li in poi sappiamo tutti com’è finita. Ad oggi, tutta la diatriba di Bellavia è ancora molto controversa, in quanto le teorie che echeggiano sul web sono molto discordanti le une dalle altre, ognuno vuole avere ragione e a distanza di tempo. Anche se, pare che i telespettatori abbiano perso entusiasmo per questa storia, anche perché adesso sono tutti concentrati sulla nuova edizione del reality Mediaset.

Quando è troppo è troppo.Sono mesi che sto signore,che si vanta di essere un “guru”,🤦usa violenza verbale,psicologica nei confronti di Bea #grandefratello il troppo stroppia sempre! Anche se”Bea non ha bisogno veramente di nulla e è una giocatrice pazzesca…”In sto periodo poi? pic.twitter.com/XQGqGVHPO6 — Marco Bellavia (@MarcoBellavia) December 10, 2023

Bellavia e Luzzi nella stessa situazione?

In merito a tutto quello che ha vissuto in precedenza, Marco Bellavia non ci sta a rimanere zitto e rilascia sui social il suo pensiero sulle parole rilasciate da Massimiliano Varrese nei confronti di Beatrice Luzzi.

Accompagnato ad un video nel quale mostra il gieffino attaccare l’attrice, Bellavia interviene dicendo: “Quando è troppo è troppo.Sono mesi che sto signore,che si vanta di essere un “guru”,🤦usa violenza verbale,psicologica nei confronti di Bea…”. Sia Marco che i suoi follower, oltre ad essere d’accordo con lui, richiedono l’intervento immediato di Alfonso Signorini. Cosa decideranno nella prossima puntata? Varrese sarà perdonato o sarà fatto uscire? C’è da dire che le parole che ha rilasciato nei confronti della Luzzi, soprattutto dopo gli ultimi casi di femminicidio, non sono piaciute per niente.

Addirittura i figli di Beatrice, hanno dato in diretta del “vigliacco” all’attore, per i modi in cui sta trattando la loro madre. Voi cosa ne pensate? Sui social è in corso un dibattito molto acceso in merito.