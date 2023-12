Fabio Fazio travolto dall’ennesimo dramma: tutta colpa di una nota conduttrice televisiva | Che vergogna

Ecco che cos’è successo da Fabio Fazio a Che tempo che fa, che ha lasciato tutti i telespettatori senza parole. La nota conduttrice ha voluto provare anche un altro settore, ma non l’è riuscito molto bene.

Fabio Fazio, a discapito di tutti i pronostici, sta facendo faville con il suo famoso programma, Che tempo che fa, anche sul canale 9. Dopo l’addio alla Rai, pare proprio che il conduttore e tutto il suo staff non se le stiano passando per niente male, anzi lo share conferma proprio tutto il contrario.

Tra un ospite e l’altro però, questa volta abbiamo visto la nota conduttrice esibirsi in una performance diversa dal solito. Questo ha lasciato “di sale”, non solo Fazio e i presenti, ma anche i telespettatori e chi in passato scrisse quelle parole. Ecco che cos’è successo.

Il “dramma” di Fabio Fazio

A Che tempo che fa, di Fabio Fazio and company, stiamo osservando fin dagli esordi, un pò di tutto, in quanto gli argomenti trattati e i vari ospiti sono sempre diversi. Nelle ultime puntate trasmesse abbiamo assistito all’intervista rilasciata dal padre di Giulia Cecchettin, il quale ha voluto ribadire il concetto di volersi battere affinché il patriarcato venga eliminato, dopo il brutale omicidio avvenuto per mano di Filippo Turetta.

In seguito abbiamo visto l’esibizione della conduttrice di cui vi sveleremo a breve il contenuto e i consigli del famoso climatologo, Luca Mercalli, il quale ha voluto rilasciare una richiesta in diretta, sfruttando i microfoni dello show di punta di canale 9: “Quando passeggiate per le compere di Natale e vedete un negozio con le porte aperte non entrate. Quei negozi di fatto sprecano energia e inquinano con i riscaldamenti accesi e le porte spalancate. Lo dico da 20 anni, non entrate…”.

Anche Fazio si vede d’accordo con questa richiesta, in quanto ha risposto: “Riscaldamento acceso e porte aperte, una follia”.

Claudio Baglioni denunzia Simona Ventura per danni d’immagine #CTCF pic.twitter.com/zLqCtkxZAQ — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 10, 2023

Uguale a Claudio Baglioni?

Tra un argomento serio e l’altro, Fabio Fazio si è divertito anche ad osservare o meglio ad ascoltare, la performance canora di Simona Ventura, la quale accompagnata da Claudio Baglioni al pianoforte, ha intonato la canzone del famoso cantante, Sabato Pomeriggio, come meglio ha potuto, diciamo così, tra le risate generali.

Da vero galantuomo, Baglioni ha dichiarato: “Meglio dell’originale”. Ovviamente non solo sui social, ma in generale tutti si sono divertiti della simpatia dei presenti. Che dire, la nostra Super Simo, la vediamo meglio nel ruolo di ballerina piuttosto che di cantante, ma che dire lei ci ha provato.