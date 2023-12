Test della personalità: scegli un mese invernale e scoprirai chi sei veramente | Potresti sorprenderti

Ecco un simpatico test della personalità da fare in pausa pranzo o durante un momento si svago. Quale mese invernale scegli, dicembre, gennaio o febbraio? Rispondi e ti diremo chi sei.

“Il troppo storpia”, è risaputo da sempre, per questo motivo, dopo un pò, una piccola pausa dal lavoro ci va sempre. C’è bisogno di vivere momenti più leggeri, non possiamo sempre prenderci troppo sul serio, per questo vi proponiamo questo simpatico test della personalità.

Ricordiamo sempre che quello che vi diremo è soltanto un gioco, quindi non vi offendete se non vi piacerà quello che leggerete. Alla fine c’è chi ci crede e chi no, non c’è nessuna valenza scientifica. Detto questo, volete fare un divertente test della personalità insieme a noi? Scegliete un mese invernale tra quelli in figura e vi diremo chi siete.

Il test della personalità dei mesi invernali

L’inverno non piace a tutti quanti, c’è chi non vede l’ora di tornare sotto le coperte, mentre sul divano sorseggia una buona cioccolata calda e chi invece è più da spiaggia e grigliate domenicali. Ovviamente ognuno di noi sa perfettamente quale stagione ci rappresenta di più, sicuramente però, sulla terra c’è bisogno di entrambe, sia del caldo che del freddo. Anche se le stagioni ormai si sono mischiate e non sono più quelle dei nostri nonni, qualche sprazzo qua e la ancora lo vediamo.

In questo test della personalità, la scelta è facile, dovrete pensare a quale mese invernale vi dà più soddisfazione, che sia dicembre, gennaio o febbraio. Scegliete senza pensarci troppo e soprattutto vale la prima risposta data. Proseguite nella lettura, in quanto nel prossimo paragrafo vi sveleremo qual è la vostra personalità, in base al mese scelto.

Ecco il mese che più vi rappresenta

Siete pronti? Avete scelto tra dicembre, gennaio o febbraio? Ecco qual è il responso di questo simpatico test della personalità, in base al vostro mese invernale preferito. Buon divertimento!

DICEMBRE : Se avete scelto questo mese, amate le tradizioni, rimanere a casa a decorare l’albero di Natale, preparare il menù per le feste, festeggiare insieme ad amici e parenti. In cuor vostro, anche se siete adulti, aspettate sempre e comunque la neve il 25 dicembre e soprattutto guardate il cielo con la speranza di vedere la slitta di Babbo Natale ;

: Se avete scelto questo mese, amate le tradizioni, rimanere a casa a decorare l’albero di Natale, preparare il menù per le feste, festeggiare insieme ad amici e parenti. In cuor vostro, anche se siete adulti, aspettate sempre e comunque la neve il 25 dicembre e soprattutto guardate il cielo con la speranza di vedere la slitta di ; GENNAIO : Se avete scelto questo mese, vuole dire che amate sì le feste, ma avete anche bisogno di staccare da amici e parenti e vivere un pò da soli, per riprendervi dai cenoni vari e dalle tombolate serali;

: Se avete scelto questo mese, vuole dire che amate sì le feste, ma avete anche bisogno di staccare da amici e parenti e vivere un pò da soli, per riprendervi dai cenoni vari e dalle tombolate serali; FEBBRAIO: Se avete scelto questo mese, siete una sorta di Grinch, siete felici che le feste siano finite. Amate stare soli a casa o comunque stare in compagnia ma a piccole dosi, senza esagerare. Penserete sicuramente: “Cosa c’è di meglio di una bella corsetta per smaltire i pranzi con i parenti?”.