Allerta salmone affumicato: se lo mangi rischi una intossicazione immediata | Buttalo subito se ce l’hai in casa

Diramata allerta alimentare europea per il salmone affumicato, in quanto contaminato. Rischio intossicazione alimentare, ecco cosa fare per evitare il problema, soprattutto a Natale.

Natale è ormai alle porte e con esso anche il menù per i vari pranzi e cene con i parenti. Le portate sono state scelte ormai da tempo, gli alimenti acquistati, rimane solo l’attesa dei fatidici giorni. Se a cena ci fosse Il Gladiatore, probabilmente direbbe a tutti i commensali: “Al mio segnale scatenate l’inferno”, per “aprire le danze” a tavola.

Però siamo spiacenti di deludervi, che nel caso il vostro menù comprendesse salmone affumicato, sarebbe meglio fare un dietro front. Dopo l’allerta alimentare europea, diramata pochi giorni fa, per il rischio di intossicazione alimentare, sarebbe meglio cambiare pasto o comunque effettuare questa semplice procedura.

Allerta salmone affumicato, ecco cosa fare

A parte il caso del salmone affumicato contaminato, di cui vi parleremo a breve. I casi di alimenti, in generale, contaminati da listeria, sono in aumento esponenziale e questi dati sono veramente preoccupanti, in quanto si capisce che a monte, le cose non vanno fatte come dovrebbero. Soltanto nel 2021, sono stati 2183 i casi di listeriosi nell’Unione Europea. Ogni anno i dati aumentano, così come le persone intossicate, fino ad arrivare a diversi casi di decesso.

Per evitare la formazione di questo batterio, così come di tutti gli altri, è fondamentale tenere gli alimenti in frigorifero a basse temperature, in modo da evitare la prolificazione di questi e inoltre tutti gli alimenti andrebbero consumati previa cottura. La listeria, così come la maggior parte dei batteri, viene distrutta con una cottura superiore ai 65°.

O lo buttate o lo cuocete

Tornando al discorso del salmone affumicato, come si può leggere sul sito greenme, è stata diramata un’allerta alimentare europea, per la quale sono state ritirate dal commercio diverse confezioni del pesce in oggetto, in quanto contaminato da listeria. Questo, a seguito di diverse segnalazioni di persone intossicate, esattamente 17 con 2 decessi, tra il 2022 e il 2023. Il salmone in questione, è stato prodotto da due stabilimenti in Lituania, che a sua volta ha distribuito il prodotto in Italia, Germania, Paesi Bassi, Austria e Belgio.

Le marche dei prodotti non sono state diramate, in quanto ritirate tutte dal commercio, ma per evitare problemi futuri, l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), consiglia: “di mantenere le temperature in frigorifero basse per inibire la potenziale proliferazione di batteri come Listeria, che potrebbero essere presenti negli alimenti pronti per il consumo”. Quindi, qualora aveste salmone affumicato a casa, sono due le cose che potete fare o lo buttate o lo cuocete ad alte temperature, soltanto in questa maniera, sarete sicuri di non intossicarvi.