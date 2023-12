Test di illusione ottica: se hai un’ottima capacità di osservazione puoi risolvere questo enigma difficilissimo

Ecco un simpatico test d’illusione ottica, per misurare la vostra capacità di osservazione. Cercate di risolvere l’enigma, perché c’è il trucco, ma non tutti lo vedono.

Volete sfidare la vostra capacità di osservazione? Si? Molto bene, osservate questa immagine e cercate di capire cosa non funziona, in quanto apparentemente sembra tutto uguale, ma in realtà c’è qualcosa che non torna in questa immagine psichedelica.

Non tutti ce la fanno al primo colpo, più che altro bisogna vedere in che punto dell’immagine vi state soffermando. Se non ce la fate però non perdetevi d’animo, in quanto la soluzione era difficile. Dunque, siete pronti a giocare con noi con questo simpatico test d’illusione ottica?

Il test dell’illusione ottica

Le regole sono semplicissime per questo test d’illusione ottica, dovrete osservare molto bene questa immagine psichedelica e capire cosa c’è che non va, perchè c’è un dettaglio diverso o fuori posto, chi può dirlo. Avrete 30 secondi di tempo per trovare l’elemento che disturba, quel particolare dettaglio diverso dal contesto. Una volta osservata l’immagine, provate a dare la soluzione, poi spostatevi al paragrafo qui sotto e leggete la soluzione.

Ricordatevi che la capacità di osservazione va allenata, con test e quiz che potrete svolgere quotidianamente, in modo da abituare il vostro cervello a vedere subito i dettagli “che disturbano”, la normale sequenza. Sul play store del vostro smartphone, ci sono addirittura applicazioni che fanno proprio al caso vostro, le quali con simpatici test giornalieri, vi aiuteranno ad amplificare il vostro spirito di osservazione.

Ecco qual è la soluzione

Eccoci giunti al termine del nostro test d’illusione ottica. Allora avete osservato l’immagine per 30 secondi? Avete capito cosa c’era che non andava? Come potrete notare dalla seconda immagine che vi abbiamo riportato, la normale sequenza di rettangolini blu si interrompe con un rettangolo azzurro, il quale è stato sistemato nel posto sbagliato, visto che farebbe parte della fila di sopra.

Allora avevate indovinato? Se si, siete stati molto bravi, non tutti ci riescono al primo colpo, quindi vuol dire che il vostro spirito di osservazione è molto sviluppato. Se invece il rettangolino in questione non l’avevate visto, non vi preoccupate, la soluzione non era per niente facile. Quindi non disperate, come vi dicevamo, vi basterà allenare la vostra mente con test e quiz proposti da moltissime app disponibili sul vostro play store. A parte tutto, vi è piaciuto il nostro test d’illusione ottica?