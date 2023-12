Batteri, la soluzione per ucciderli è questa: basta utilizzare un solo prodotto e la tua pulizia sarà incredibile

Una soluzione semplicissima ed economica per rimuovere tutti batteri dalle superfici. Ti basterà un solo prodotto

Un’attività che spesso diamo per scontata è la pulizia non solo personale, ma anche quella degli ambienti che frequentiamo più spesso. Capita che sottovalutiamo l’importanza della pulizia per il nostro benessere fisico e anche mentale.

Vivere in un ambiente igienizzato e profumato può aiutare senza dubbio a rilassarsi. Conosciamo tutti quella magnifica sensazione che si prova subito dopo aver terminato le pulizie e l’odore di fiori che aleggia in tutta la casa.

Ma non si tratta solo di profumi e apparenza. Uno degli aspetti più importanti sono i milioni di batteri che si possono formare con una mancata o non corretta pulizia degli ambienti chiusi. Virus che possono causare malattie anche altamente rischiose.

L’accumulo di polveri, ad esempio, può causare all’essere umano dei gravi problemi respiratori e portare allo sviluppo dell’asma. Tuttavia, anche una pulizia superficiale e senza i prodotti giusti può essere insufficiente per eliminare i patogeni dovuti alla sporcizia.

Batteri: come fare per eliminarli

I batteri rappresentano la prima forma di problemi di salute e malattie dell’uomo che si sviluppano con la scarsa o non sufficiente pulizia degli ambienti chiusi. Le conseguenze negative della sporcizia possono essere infinite, ma le soluzioni per evitare di sviluppare pericolose patologie sono molto semplici.

Nel caso in cui si ritiene che la propria pulizia non sia soddisfacente o sufficiente ad eliminare tutti i virus ed i patogeni invisibili all’occhio umano, esiste una soluzione semplice ed immediata. Ad esempio, ci si può affidare ai professionisti della pulizia. Esistono moltissime ditte ed aziende che forniscono un servizio di pulizia e sanificazione degli ambienti.

Batteri: ecco come puoi eliminarli definitivamente

Come abbiamo anticipato, anche la pulizia superficiale o con prodotti errati può essere causa di virus e batteri. Tra i prodotti casalinghi e naturali che molto spesso vengono utilizzati per la pulizia della propria casa, ci sono l’aceto ed il bicarbonato di sodio. Comunemente si pensa che questi prodotti siano un toccasana per rimuovere i germi definitivamente.

Il microbiologo Alessandro Mustazzolu, però, ha dimostrato tutt’altro. Con un video pubblicato su Instagram ha posto all’attenzione degli utenti un esperimento per evidenziare come questi due ingredienti non siano affatto sufficienti poichè i batteri restano esattamente lì dove sono. Nella seconda parte dell’esperimento, il professionista utilizza l’ipoclorito di sodio, ovvero la nota candeggina, ed immediatamente si iniziano a notare i primi risultati a livello di carica batterica. Un prodotto semplice ed economico che, però, può aiutare a migliore le condizioni di vita ed il benessere personale.