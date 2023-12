Erogatore automatico se lo possiedi potresti guadagnare fino a 200 euro al giorno | La scoperta sensazionale degli italiani

In molti hanno sempre sperato di possedere un erogatore automatico, in quanto è quello che viene definito “guadagno passivo”. È vero, al giorno potreste guadagnare fino a 200 euro, ma sarà veramente così?

La maggior parte delle persone, cerca in tutti i modi di guadagnare qualcosina extra e molto spesso investe, in possibili attività remunerative. È fondamentale però informarsi sempre bene, prima di fare qualunque procedura di questo genere, in quanto, non sempre è oro tutto quello che luccica.

I “guadagni passivi” sono quello che oggi giorno, in molti cercano, in quanto, in poche parole tu non fai niente o lo fai solo la prima volta e poi continui a guadagnare, ogni volta che qualcuno utilizza il servizio che hai proposto. L’erogatore automatico fa parte di questa categoria, è stato calcolato che puoi guadagnare fino a 200 euro al giorno, ma il gioco varrà la candela?

I guadagni dell’erogatore automatico

Una volta acquistato un erogatore automatico o ereditato, dipende dalla situazione, dovrete innanzitutto scegliere la location dove depositarlo, che vi consenta un passaggio notevole di persone, a diverse ore del giorno e perchè no, a volte anche della sera. Una volta trovato il luogo, in base anche al contesto scelto, procederete a riempirlo di generi alimentari o tecnologici o altro ancora.

Adesso non dovrete fare altro che aspettare, in quanto al vostro successivo passaggio per rifornire i settori mancanti, riscatterete anche il vostro guadagno. Ricordatevi però che oltre a questo, dovrete pagare l’affitto, la corrente, le varie licenze e così via. Insomma, tutta una serie di spese burocratiche non indifferenti.

Una spiegazione rapida

Una volta acquistato e disposto un erogatore automatico, ma vi siete mai chiesti, di quanto potrebbe essere il vostro guadagno giornaliero? Facciamo un esempio con un classico distributore di generi alimentari, che sono anche quelli più in voga in questi periodi. Ipotizzando che ogni articolo lo farete pagare dall’euro ai 2-3 euro, abbiamo ipotizzato che il vostro guadagno al giorno si aggirerebbe fino a 200 euro al giorno.

Non male direte voi. Già però c’è un ma. Del vostro ricavato, ricordatevi che dovrete pagare l’affitto di dove è disposto, nonché tutte le varie bollette e licenze. Quindi, calcolando bene questa cifra, avrete guadagnato sì, 200 euro, ma diverse decine di euro andranno via per le varie bollette e costi di mantenimento. Quindi ci siamo chiesti, ma veramente il gioco ne vale la candela? In molti sostengono semplicemente che guadagna chi ne ha parecchi a disposizione, ma quello non sarebbe più vendita al dettaglio, ma all’ingrosso e quindi il discorso sarebbe diverso.