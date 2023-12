Test di osservazione: riesci a trovare il funghetto diverso dagli altri? Solo il 3% ci riesce

Volete fare questo simpatico test del funghetto insieme a noi? Trovate il dettaglio diverso rispetto a tutti gli altri funghi e avrete vinto. Testate il vostro spirito di osservazione.

Dai su, lo sappiamo che avete voglia di fare questo simpaticissimo test del funghetto insieme a noi. Siete arrivati in quel momento della giornata che una pausa vi ci vuole proprio, ed è per questo che un momento leggero e divertente è quello che fa per voi.

In pratica, dovrete cercare quell’unico dettaglio presente in un funghetto, il quale sarà diverso da tutti gli altri. Con questa prova, testerete il vostro spirito di osservazione, in quanto soltanto una piccola percentuale di persone, riesce a trovare la soluzione al primo colpo.

Il test del funghetto “diverso”

Tra tanti funghetti tutti identici, ce né sarà uno diverso, per un piccolo particolare, il quale lo renderà unico nel suo genere. Dovrete osservare la figura per 15 secondi e poi dare la soluzione. Non vale stare più tempo e soprattutto la prima risposta fornita non potrà essere ritrattata. Detto questo, siete pronti ad iniziare, ma prima volevamo ricordarvi come sempre, che questo è un semplice test, senza valenza scientifica.

E’ soltanto una pausa dal lavoro, nel quale ci si diverte, quindi non ve la prendete se non ce la farete. Anche perchè soltanto il 3% di chi accetta di sottoporsi al test, riesce a dare la risposta corretta, in quanto è difficile osservare approfonditamente un’immagine, in pochissimo tempo. Dopo avervi spiegato le regole, adesso sì che siete pronti ad iniziare.

La soluzione

Allora, avete osservato l’immagine del test del funghetto? Avete trovato quell’unico fungho, diverso da tutti gli altri? E soprattutto, avete osservato l’immagine per 15 secondi? Si, lo sapevamo che siete tutte persone corrette. Allora, se avete trovato la risposta, prima di vedere la soluzione, riportata nella foto in alto con la soluzione, dobbiamo farvi i complimenti, in quanto in pochissimi ci riescono.

Se invece non ci siete riusciti, non disperate. Vuol dire che dovrete esercitare la vostra vista, con altri test di questo genere. La soluzione quindi, di questo test, si trova nel cerchietto di colore rosa che vedrete in figura, il quale è diverso da tutti gli altri, essendo tutti bianchi. Ricordatevi di scaricare le apposite app, con i test per allenare il cervello, vedrete che il prossimo test lo risolverete ad occhi chiusi. Ad ogni modo, vi è piaciuto il nostro piccolo test?