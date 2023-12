Sfida visiva: se vedi dove è posizionato il ragno vuol dire che sei una persona intelligente | Solo il 3% ci riesce

Avete voglia di fare un interessante test visivo? Se trovate il ragno in questo tronco, vuol dire che avete un’ottima capacità visiva, soltanto in pochi lo trovano subito al primo colpo.

Il test del ragno sul tronco, è uno di quegli esercizi che fanno in molti, in quanto è difficile trovarlo, mimetizzato com’è. Bisogna aguzzare molto bene la vista e cercare qualche piccolo dettaglio che ce lo faccia trovare, dalle venature alle zampette, insomma, un test di sopraffino.

Dunque, guardate questa immagine, che noi abbiamo voluto sfocare un pò, prima di mostrarvi l’immagine nitida, giusto per essere un pò cattivelli, ma anche per rendervela un pò difficile. Insomma, che gusto ci sarebbe a trovarlo subito se no? Ricordiamo sempre, che i nostri test, sono puri momenti ricreativi e che non c’è nessuna valenza scientifica in questi esercizi. È solo per divertirsi e sia che lo trovate subito sia in un secondo tempo, siete comunque sempre intelligenti.

Il test del ragno sul tronco

Il ragno è molto abile a mimetizzarsi, motivo per cui, non spesso ci accorgiamo della sua presenza, se non per la sua ragnatela che si lascia “alle spalle”. Molti sono innocui, altri velenosi e altri ancora mortali, per questo è sempre meglio fare attenzione a questi aracnidi. Perfino nell’interpretazione dei sogni, il ragno viene indicato come un qualcosa di cui avere paura, ansia e angoscia. Molto spesso, quando si sogna questa figura, significa proprio che stiamo vivendo un periodo di stress e disagio interiore.

Questo test visivo, vuole mettere alla prova la vostra attenzione ai particolari, la quale molto spesso, viene un pò messa da parte. Per questo sarebbe meglio tenerla sempre in esercizio. Ci sono moltissime app che fanno al caso vostro, senza neanche dover acquistare specifici giornali ad hoc.

Le regole del test

Dunque, iniziamo questo simpatico test del ragno mimetizzato sul tronco dell’albero. Guardate l’immagine per 5 secondi e cercate di trovare il ragno. Allora, ci siete riusciti? Non tutti ci riescono subito al primo colpo. Se l’avete trovato subito, beh ottimo lavoro, vuol dire che avete una vista sviluppata e fate parte di quel 3% dei partecipanti che vedono il ragno entro pochi secondi.

Se non l’avete visto subito, tranquilli, questo non fa di voi persone meno intelligenti degli altri, semplicemente dovrete allenare la vostra mente ancora di più di quello che già fate. Fateci sapere se il giochino vi è piaciuto.