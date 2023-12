Addio tosse: ecco il rimedio della nonna che ti farà passare tutto in poche ore | Solo con un alimento

State cercando un rimedio naturale per la tosse? Ecco che allora abbiamo una soluzione per voi.

La tosse in inverno è uno dei malanni più diffusi tra adulti e bambini. Da un punto di vista fisiologico, la tosse è un meccanismo di difesa dell’organismo che cerca di liberare la trachea o i bronchi da sostanze che tendono a ostruirli come per esempio: catarro, cibo o liquido che va per trasverso.

Durante la stagione fredda invece è un fenomeno che si lega con una malattia infettiva, virale o batterica, delle vie respiratorie conseguenza di sindromi parainfluenzali e malattie da raffreddamento.

La tosse grassa è quando abbiamo solitamente la comparsa di muco e dobbiamo cercare di liberare anche il naso tramite spray nasali o lavaggi. La tosse secca si manifesta in assenza di catarro ed è sintomo di irritazioni delle mucose di trachea, faringe e bronchi.

La durata varia da persona a persona e a seconda dei sintomi che si hanno. Di solito ci vogliono circa dieci giorni perché tutto passi. Consultate il vostro medico nel caso in cui la tosse persiste per più di tre settimane.

Il rimedio efficace contro la tosse

Avete mai provato l’infuso di cipolle per far passare la tosse del tutto? Un rimedio della nonna magari un po’ saporito ma vi promettiamo che funziona. Gli ingredienti che vi serviranno sono questi: 2 cipolle, 1 pentola d’acqua, 1 bottiglia di vetro.

Tagliate le cipolle e inseritele in una pentola di acqua, poi fate cuocere fino a che non diventano morbide. Dopo la cottura, il liquido potrà essere filtrato e versato in bottiglie, pronto per l’utilizzo futuro. Una sorta di vero e proprio elisir che si può bere anche freddo. Ma da cosa deriva questo potere che fa passare la tosse? La cipolla è una ricca fonte di quercetina che ha degli effetti antinfiammatori e antiossidanti che sono utili per la salute delle vie respiratorie. La cipolla contiene anche allicina, un composto solforato noto per le sue proprietà antibatteriche e antivirali.

La cipolla aiuta in generale a liberare le vie respiratorie ma ovviamente ha anche tante altre proprietà. Contengono anche molte fibre, vitamina C, acido folico, fosforo, calcio, potassio, vitamina b12, composti dello zolfo. Riduce la glicemia, fa bene alle ossa e ha un’azione diuretica.