Addio a Terra Amara: non c’e più spazio per la soap opera | Il motivo è assurdo

Che cosa è successo a Terra Amara? L’addio è per sempre? Ecco che cosa sappiamo sulla fiction di successo.

Per chi non conoscesse questa fiction, si tratta di una serie televisiva turca composta da 141 puntate suddivise in quattro stagioni, trasmesso su ATV dal 2018 al 2022. In Italia va in onda su Canale 5 da luglio 2022.

La serie è ambientata nella Turchia degli anni ’70 e ’80, più precisamente tra Istanbul e Çukurova (in provincia di Adana). Alcune anticipazioni parlano di una verità che verrà a galla sulla morte di Ümit: tutti sapranno che è stata uccisa e Züleyha saprà benissimo che è morta.

La ragazza a quanto pare non riuscirà a tenere dentro di sé un segreto che la tormenta e allora ne parlerà con Lütfiye. Intanto a Çukurova inizieranno a pensare che la ragazza voglia divorziare da Demir. Intanto si scoprirà che Ümit non è morta in un incidente stradale ma è stata uccisa. La ragazza ha appreso questa notizia dal giornale dove viene rivelato che la polizia si sta impegnando per trovare l’assassino.

“Spero che l’assassino venga trovato presto e punito”, dirà Lütfiye e Züleyha che sarà in difficoltà. ma che cosa succederà alla serie in questi giorni?

La serie non si farà più?

Terra Amara a quanto pare si prende una vacanza e ritorna con tante novità nel nuovo anno. Sarà sostituita da un’altra fiction che si intitola La Promessa. Terra Amara non andrà in onda il 27, 28 e 29 dicembre.

Con le festività natalizie c’è un cambio di programmazione su Mediaset. La fiction si ferma nella settimana natalizia riprenderà nel weekend del 30 e 31 dicembre. La prossima puntata è infatti prevista su Canale 5 sabato 30 dicembre alle 15. l’episodio seguente andrà in onda domenica 31 dicembre alle ore 15. La Promessa è andata in onda proprio il 27, 28 e 29 dicembre. L’appuntamento è stato alle 14.15 sino alle 17.00. Insomma il 27, il 28 e il 29 dicembre 2023, sono stati trasmessi due episodi a giornata, li avete visti? In Terra Amara il personaggio di Fikret viene informato del ritrovamento, in fondo a una scarpata, del corpo di Umit che per tutti sembra chiaro che è morta in un incidente stradale ma poi non sarà così.

Intanto Hakan, per cercare di conquistare la fiducia di Zuleyha, le concede la sua firma sociale. Fikret è molto diffidente e cerca in tutti i modi possibili di mettere in guardia la ragazza.