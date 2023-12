Stefano De Martino, infuriato senza sosta: il motivo riguarda proprio la sua ex compagna

Stefano De Martino, questa volta è davvero furioso per la sua ex moglie. Di seguito i dettagli della vicenda

Stefano De Martino è un protagonista indiscusso della televisione italiana e del mondo dello spettacolo. Al timone del programma “Bar Stella“, sta dimostrando ancora una volta di essere un abile presentatore dotato di grande presenza scenica.

Napoletano doc, Stefano nasce nel 1989 a Torre Annunziata e sin dalla tenera età, sogna di diventare un ballerino professionista impegnato nelle più importanti compagnie di danza. Per un periodo il suo sogno si realizza e diventa un allievo del talent Amici di Maria De Filippi.

Non vince la competizione, ma arriva in semifinale e si classifica al primo posto tra i ballerini. Durante un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, l’ex ballerino ha confessato: “Maria all’inizio mi disse: ‘Sii te stesso’: è la cosa più difficile da fare in televisione, si fa fatica soprattutto all’inizio, ma oggi se mi guardo e mi ascolto in tv, mi riconosco”.

La danza è sempre stata la grande passione di Stefano, ma subito dopo il talent le cose cambiano per il bel napoletano. La visibilità che ottiene a seguito di Amici, gli permette di intraprendere il nuovo e fortunato percorso della conduzione televisiva.

La tormentata storia d’amore di Stefano De Martino

Il talent Amici di Maria De Filippi ha dato la possibilità a Stefano De Martino di mettersi in gioco dal punto di vista artistico e di trovare la sua strada nel mondo dello spettacolo. Ma non è tutto poichè gli ha permesso anche di incontrare l’argentina Belen Rodriguez, nonchè madre di suo figlio Santiago.

Dopo tanti tira e molla, Stefano e Belen si separano per la terza volta nell’estate del 2023. La showgirl argentina, in diretta televisiva a Domenica In, confessa a Mara Venier di aver scoperto una serie di tradimenti dell’ex ballerino con ben 12 donne diverse. Secondo alcune indiscrezioni, si tratterebbe di amanti comuni e non appartenenti al mondo dello spettacolo.

Stefano De Martino, furioso con la sua ex

A seguito degli attacchi ricevuti da Belen a Domenica In, Stefano ha replicato ai microfoni di Fabio Fazio nel programma “Che tempo che fa“. L’ex ballerino ha confessato: “Nelle relazioni ci sono sempre due verità. Poi c’è chi se la sente di renderla pubblica e c’è chi se la tiene per se. Io ho deciso di non rendere pubblica la mia verità semplicemente per due motivi: il bene che c’è tutt’ora ed il secondo che è il più importante è che Belen è la madre di mio figlio“.

Stando a quanto rivelato da Dagospia, Stefano De Martino ha scelto di replicare in modo pacato, ma in realtà è andato su tutte le furie per le rivelazioni fatte da Belen. Alcune persone vicine al ballerino avrebbero confessato: “È furioso, proprio ora che si stava allontanando dal gossip“.