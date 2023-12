Mara Venier, imbarazzo in diretta tv: “L’occhio cade lì…” | Le figuracce non mancano mai

Mara Venier, incidente imbarazzante in diretta televisiva. L’occhio è caduto proprio in quel punto: di seguito i dettagli

Mara Venier è una delle donne più celebri della televisione italiana che ha conquistato il cuore dei telespettatori con la sua simpatia. Da anni intrattiene il pubblico ed ha imposto la sua presenza nei palinsesti Rai diventando “la signora della domenica“.

Dopo una piccola parentesi come attrice, alla fine degli anni Ottanta inizia la sua brillante carriera come conduttrice televisiva. Diventa così una delle donne più apprezzate della televisione italiana.

L’apice del successo lo raggiunge grazie al programma “Domenica In” che conduce dal 1993. Dopo 30 anni di intrattenimento, il grande pubblico non può far a meno della trasmissione domenicale e soprattutto della Zia Mara sia per la sua professionalità, ma anche per la sua empatia.

In vista del nuovo anno, uno degli argomenti più discussi riguarda l’imminente pensione di Mara Venier. La conduttrice ha più volte raccontato di voler dedicare più tempo alla sua famiglia e a suo marito Nicola Carraro ed in merito al suo prossimo ritiro dal piccolo schermo, ha nominato Alessia Marcuzzi come sua erede.

Mara Venier, le festività in compagnia dei famosissimi

Dopo tanto duro lavoro ed un anno impegnativo alla conduzione di Domenica In, anche Mara Venier si è concessa un periodo di relax in occasione delle vacanze natalizie. Tra i festeggiamenti di Natale ed i prossimi per il nuovo anno, Mara Venier ha condiviso degli scatti su Instagram mentre si diverte in ottima compagnia.

«Che bello stare in vacanza con i miei amici», scrive Mara sotto una foto che la ritrae a cena insieme all’icona della musica italiana Renato Zero e alla sua storica amica Ornella Vanoni. Sono moltissimi gli utenti che hanno commentato il post, compresi molti personaggi dello spettacolo: «La storia della musica e della tv, mettete gioia solo a guardarvi. Siete meravigliosi».

Mara Venier, imbarazzo in diretta televisiva

Dopo un anno pieno di impegni professionali, Mara Venier si sta godendo le sue vacanze invernali in ottima compagnia. Prima di concedersi questa pausa, è andata in onda la puntata natalizia di Domenica In il 24 dicembre e ci sono stati tanti ospiti speciali tra cui Paola e Chiara che si sono esibite davanti a tutti i telespettatori.

Terminata la performance, Mara si è avvicinata alle due artiste e ha domandato: «Mi fa davvero piacere avervi qui con me oggi, buon Natale ragazze! Ma stasera che fate? State in famiglia per la Vigilia immagino». Paola e Chiara hanno risposto che avrebbero trascorso la serata con i propri cari cercando di non abbuffarsi durante il cenone. La risposta di Mara è stata epica e rivolgendosi a Paola confessa: «Beh vabbè, ma voi siete magrissime, a parte insomma, tutto questo ben di Dio… ma come sei sexy [..] l’occhio cade sempre lì».