Marco Liorni, il gesto che sconvolge il pubblico: il conduttore non sa più cosa fare | Gelo in studio

Quel momento in diretta ha spiazzato tutti quanti, sono rimasti tutti senza parole, non solo Marco Liorni, ma anche il pubblico da casa. Nessuno sapeva più cosa fare o cosa dire. Ecco che cos’è successo.

Marco Liorni è il noto conduttore Rai, il quale bazzica tra un programma e l’altro, dopo essere tornato a pieno regime a lavorare in televisione. Come ha dichiarato lui stesso, dopo aver terminato la sua attività di inviato per il Grande Fratello, per 4 anni fece fatica a trovare lavoro, in quanto in molti lo associavano al reality Mediaset.

Dopo, fortunatamente per lui e anche per il suo pubblico, le cose si smossero e oggi è il noto conduttore che tutti conosciamo. Pensavamo di averle viste tutte, invece non è così, in quanto sono rimasti tutti “gelati” in studio e da casa dopo quel momento esilarante. Ma cos’è successo chiederete voi?

Marco Liorni “sconvolto” da quel momento

Grandi novità per il futuro lavorativo di Marco Liorni. A breve vi racconteremo quel fatto inedito che l’ha lasciato senza parole, ma adesso volevamo concentrarci su un altro aspetto della sua vita lavorativa. Come saprete ormai tutti, Liorni, sarà il nuovo conduttore dello show per eccellenza della Rai, cioè L’Eredità, il quale andrà in onda fra pochi giorni. Ma come ha dichiarato a DiPiù Tv: “ItaliaSì! è un programma a cui tengo tanto…e va avanti. Riesco benissimo a dividermi tra i due programmi, come ho fatto anche quando conducevo Reazione a Catena a Napoli. Adesso, almeno, non devo più fare il pendolare…”.

Il futuro lavorativo di Marco Liorni da quello che possiamo capire, è molto roseo in questo momento, sono molti i telespettatori che non vedono l’ora di vederlo alla conduzione dell’Eredità, in quanto sono partiti già sui social i pronostici, c’è chi ha fiducia in lui, chi vorrebbe Insinna e chi ci avrebbe visto bene Insegno. Ne vedremo delle belle, questo è sicuro.

Con 30 parole oggi è stato stabilito un nuovo record di parole indovinate a “L’intesa vincente” in tutte le edizioni di #ReazioneACatena, dal 2007 ad oggi. Superate anche le 28 parole dei Tre di Denari pic.twitter.com/uQC51tRBSY — Cinguetterai  (@Cinguetterai) December 27, 2023

Un nuovo record

Tornando a noi, Marco Liorni e non solo, tutto il pubblico da casa e non, è rimasto senza parole dopo aver assistito al compiersi di un nuovo traguardo a Reazione a catena. In pratica, durante la manche dell’Intesa vincente, la concorrente ha battuto tutti i record, dal 2007 ad oggi, indovinando ben 30 parole.

Sicuramente questo nuovo record, sarà motivo di orgoglio per la partecipante, in quanto il suo nome sarà ricordato nella storia del programma di mamma Rai.