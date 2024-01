Valerio Lundini cambia mestiere: ecco cosa è costretto a fare oggi | Nessuno poteva crederci

Valerio Lundini in una maniera totalmente originale mostra al suo grande pubblico il “nuovo lavoro” che andrà a ricoprire con l’anno nuovo. Ecco di cosa stiamo parlando.

Ha “solo” 37 anni il noto Valerio Lundini, eppure il comico, il conduttore televisivo e l’autore di vari programmi, di cose, nella sua carriera lavorative ne ha fatte già parecchie. Nonostante la sua scomparsa dal palinsesto ultimamente, il personaggio pubblico non ha mai abbandonato la tv, in quanto è sempre stato molto attivo.

Di recente, sta andando in onda uno spot Rai, nel quale viene mostrato il “nuovo lavoro” che farà Landini dal prossimo anno e siamo sicuri che farà sorridere anche voi. Da quello che abbiamo potuto capire però, è meglio che Valerio prosegua con il suo classico mestiere, per il quale i fan l’hanno conosciuto. Ecco di cosa stiamo parlando.

Il “nuovo lavoro” di Valerio Lundini

Valerio Lundini è stato molto apprezzato dal suo fedele pubblico per i diversi ruoli che ha portato avanti con professionalità e anche simpatia, per il quale si è fatto conoscere. Non è stato soltanto apprezzato per il suo ruolo di conduttore, nel programma Rai, Una Pezza di Lundini, ma è stato autore anche di diversi programmi, nonchè ospite fisso e conduttore radiofonico.

A tal proposito, viene ancora ricordato il famoso sketch comico che è riuscito a mettere “in piedi” con i concorrenti del Festival di Sanremo del 2023, è stato un momento a dir poco esilarante. In molti sperano che Valerio possa replicare anche con la prossima edizione. Oltre a tutto questo, il comico ha lavorato anche al cinema, nel film Il più bel secolo della mia vita, con Sergio Castellitto. Se della sua vita lavorativa sappiamo parecchio, non possiamo dire lo stesso, della sua vita privata in quanto Lundini è sempre stato molto riservato e non ha nessuna intenzione di dire addio alla sua privacy. Sappiamo che è innamorato, questo sì: “Non si parla di vita privata. Comunque sì, sono innamorato”, ha dichiarato a Vanity Fair.

Valerio Lundini sta per tornare.#FaccendeComplicate dal 12 gennaio in esclusiva su Rai Play. https://t.co/ERvZn0EFRu — Cinguetterai  (@Cinguetterai) December 27, 2023

Uno spot originale

In merito alla sua carriera lavorativa, per tutti quelli che si sono lamentati dell’assenza di Valerio Lundini dal palinsesto della Rai, saranno felici di sapere che dal 12 gennaio, in esclusiva su Rai Play, il conduttore tornerà con il suo nuovo programma, Faccende Complicate.

La battuta ironica del nostro titolo, sul suo cambio di mansione, si riferisce al divertente spot pubblicitario ideato per presentare il suo nuovo show, nel quale Valerio prova a fare beneficenza a “modo suo”, ma alla fine si capisce che è meglio che continui a fare il suo di mestiere, regalando forse più…panettoni. Guardate il simpatico spot e capirete a cosa ci riferiamo.