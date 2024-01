Sciagura Rai, una conduttrice rischia grosso: “…periodo infernale” | Gelo in studio

Una conduttrice ha rischiato grosso: ecco che cosa le è successo.

Sulla Rai andrà in onda il Festival di Sanremo 2024 a febbraio, ma chi vincerà la nuova edizione? In tanti se lo stanno chiedendo.

Il cast artistico del festival di Sanremo è praticamente al completo e prevede questi cantanti: Alessandra Amoroso – “Fino a qui”, Alfa – “Vai”, Angelina Mango – “La noia”, Annalisa – “Sinceramente”, BigMama – “La rabbia non ti basta”, Dargen D’Amico – “Onda Alta”, Diodato – “Ti muovi”, Emma – “Apnea”, Fiorella Mannoia – “Mariposa”, Fred De Palma – “Il cielo non ci vuole”, Gazzelle – “Tutto Qui”, Geolier.

Poi ci sono questi brani: “I p’ me, tu p’ te”, Ghali – “Casa mia”, Il Tre – “Fragili”, Il Volo – “Capolavoro”, Irama – “Tu No”, La Sad – “Autodistruttivo”, Loredana Bertè – “Pazza”, Mahmood – “Tuta Gold”, Maninni – “Spettacolare”, Mr. Rain – “Due Altalene”, Negramaro – “Ricominciamo tutto”, Renga Nek – “Pazzo di te”, Ricchi e Poveri – “Ma non tutta la vita”, Rose Villain – “Click Boom!”, Sangiovanni – “Finiscimi”, The Kolors – “Un ragazzo, una ragazza”, Clara – “Diamanti grezzi”, Santi Francesi – “L’amore in bocca”, bnkr44 – “Governo punk”.

Insomma quale sarà il vincitore del 2024? Lo scopriremo soltanto a tempo debito.

La dichiarazione della conduttrice famosa

Questa famosa conduttrice infatti ha ritmi di lavoro molto impegnativi che le consentono comunque di occuparsi della figlia. Ma di chi stiamo parlando? Ebbene di Lorena Bianchetti. La conduttrice si è raccontata in una intervista. Da qualche settimana fa la spola tra Roma e Torino: a Roma infatti vive con la famiglia e lavora alla trasmissione A Sua Immagine che conduce ormai da anni mentre a Torino lavora al nuovo programma andato in onda di recente Mi presento ai tuoi. Sono settimane un po’ frenetiche per lei.

Durante un’intervista lasciata al settimanale Diva e Donna si racconta: “Giuro che rischio l’infarto perché questo periodo è più infernale del solito”. Ha continuato dicendo così: “E’ così tutte le settimane ma ora è diventato un vero massacro con le dirette televisive, le serate, le promozioni, aerei e treni per andare su e giù…”.

La sua priorità è quella di stare accanto a sua figlia Estelle: “Pur di addormentarla e svegliarla io, faccio cose da pazzi come rientrare a Roma di notte e svegliarmi all’alba” ha dichiarato. Sul marito ha detto queste parole: “Con mio marito Bernardo in questo periodo ci vediamo di meno e lui deve inoltre gestire i suoi affari da imprenditore”.