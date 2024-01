Fabio Canino spara a zero su di lui: ” Ha distrutto tutto…” | Che vergogna

Fabio Canino ha fatto alcune confessioni piuttosto offensive? Ecco che cosa ha detto il giudice di Ballando con le stelle.

Fabio Canino (Firenze, 15 agosto 1963) è un attore, personaggio televisivo, conduttore radiofonico e conduttore televisivo italiano.

Di padre originario di Ischia, dopo il diploma nel 1983 studia recitazione con Antonio Rugani della Bottega Teatrale di Firenze e, successivamente, al Centro di Teatro Attivo di Milano nel corso per attori professionisti del 1988. Ha fatto esperienza come animatore di villaggi turistici per qualche anno per poi esordire come attore e autore teatrale. Nel 2003 conduce il programma televisivo comico Assolo su LA7.

Ha trascorso un periodo nel Stati Uniti per poi fare ritorno in Italia. Al cinema è stato protagonista di alcuni film come per esempio Fratelli coltelli (1996) e di Besame mucho (1998), per poi recitare in una piccola parte in A ruota libera di Vincenzo Salemme. Conduttore nella rete satellitare GAY.tv, è il presentatore sulle reti Mediaset dei programmi Cronache marziane e Frankenstein.

È stato per sette anni direttore artistico del Festival Friendly Versilia a Torre del Lago. Apertamente gay, si batte per i diritti delle persone omosessuali e della comunità LGBTQ. Ad aprile 2020, commenta in diretta ha commentato in diretta con Ema Stokholma su Rai 1 Together at Home, il concerto collettivo virtuale organizzato in collaborazione con Lady Gaga dalla Global Citizen a sostegno dell’Organizzazione mondiale della sanità.

Le parole di Fabio Canino

Fabio Canino è ospite a La volta buona e durante la sua intervista ha fatto i complimenti a Wanda Nara: “Ha vinto la più brava, diciamoci la verità!”. I complimenti non sono arrivati solo a lei ma anche al suo maestro Pasquale la Rocca che ha vinto – tra edizione italiana ed estere – ben 5 edizioni del programma.

Fabio Canino ha poi parlato anche del percorso che ha fatto Teo Mammucari: “Ha fatto bene a prendere le distanze da quei 2-3 scivoloni fatti nel corso delle 10 puntate tornando quello che tutti conosciamo.” ha spiegato Canino.

Secondo Fabio Canino, Mammucari avrebbe distrutto la liturgia di Ballando con le stelle: “Lui ha distrutto la liturgia di Ballando, perché Milly Carlucci è una molto precisa con le luci, le entrate e lui entrava dove voleva.” Wanda Nara da vincitrice ha voluto precisare: “Mi sono trovata benissimo, mi hanno trattato davvero bene”, ha ammesso lei stessa. Da questa affermazione capiamo che il suo futuro televisivo sarà nel nostro paese?