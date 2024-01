Caterina Balivo, come non l’avete mai vista: quello che ha fatto in diretta televisiva lascia tutti perplessi

Ecco che cosa ha fatto Caterina Balivo che ha lasciato tutti i telespettatori senza parole. In realtà nessuno se lo sarebbe mai aspettato, in quanto è sempre stata molto compita.

Caterina Balivo non è soltanto la nota conduttrice de, La volta è buona, ma è stata anche una ex modella molto quotata e una ex giornalista pubblicista. Prima del noto programma della Rai, la presentatrice ha condotto anche diversi programmi, non solo sull’emittente statale ma anche per altri canali.

Siamo sempre stati abituati a vedere una certa Caterina, molto discreta, per questo i telespettatori sono rimasti piacevolmente sorpresi da quello che hanno visto in televisione, poichè da lei non se lo sarebbero mai aspettato. Ecco che cos’è successo.

Il “cambiamento” di Caterina Balivo

Caterina Balivo, con il suo, La volta è buona, sta raggiungendo un discreto successo. Ma di lei attualmente, non si sta parlando tanto, soltanto per quello che vi sveleremo a breve, ma anche per il suo compenso, il quale sta facendo girare “la testa” a molti suoi colleghi. Secondo le stime pubblicate da casertanews, la Balivo sarebbe una delle conduttrici più pagate da mamma Rai, la quale si collocherebbe insieme ad altri grandi nomi, come per esempio Bruno Vespa e Fabio Fazio, prima del suo trasferimento sul canale 9.

Il sito avrebbe suggerito che Caterina per questa edizione del suo show avrebbe percepito 250.000 euro l’anno, per non parlare dell’alto cachet guadagnato per Vieni da me. Si parla di cifre che vanno dai 15.000 euro ai 30.000 euro mensili. Se queste cifre fossero reali, la conduttrice si porterebbe a casa un guadagno molto soddisfacente, merito anche del suo talento e della sua professionalità.

La social dance di Joey&Rina sulle note di Annalisa a #LaVoltaBuona. In attesa di Capodanno e di #Sanremo2024 https://t.co/OH16Wg6EjX — Cinguetterai  (@Cinguetterai) December 29, 2023

Un balletto inaspettato

Come se il suo cachet non fosse già abbastanza sbalorditivo, Caterina Balivo ha lasciato tutti i suoi fan senza parole, in quanto una conduttrice tanto “scatenata” non l’avevano ancora mai vista. Durante l’esibizione del dinamico duo, Joey&Rina, i quali tra le note dei vari successi di Annalisa, hanno fatto ballare tutto lo studio e i telespettatori con i loro passi perfetti, nascosta ma comunque pizzicata dalle telecamere anche un’altra donna ha ballato piacevolmente.

Infatti, la Balivo è stata notata mentre si scatenava anche lei, d’altronde era impossibile stare fermi con tutto quel sound e la bravura dei ballerini. I telespettatori sono rimasti piacevolmente sorpresi, in quanto è bello vedere la conduttrice ballare, la rende più umana, di quanto già non appaia durante le varie puntate de, La volta è buona. A voi è piaciuta la Balivo in versione ballerina per un giorno?