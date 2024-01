“Sembri un blogger”: Flavio Briatore altro che imprenditore | Ormai fa solo questo

Cerchiamo di capire quale sia stato il momento esatto in cui i follower hanno paragonato Flavio Briatore, ad un “blogger”. Qualcosa ha dato fastidio al popolo del web, i quali si sono sentiti in diritto di farglielo notare.

Flavio Briatore non ha bisogno di molte presentazioni, in quanto tutti conoscono il magnate e imprenditore, proprietario di attività quali il Billionaire e Crazy Pizza. Lo zio Paperone dei giorni nostri, è molto acclamato, ma è anche molto criticato, in quanto si sa, il suo stile di vita fa gola un pò a tutti.

A Flavio non invidiano soltanto lo stile di vita, ma anche il gossip, in quanto il suo lungo matrimonio con Elisabetta Gregoraci, ha fatto molto discutere. Nonostante i due oggi, siano divorziati da molto tempo, vengono spesso avvistati insieme, per amore del figlio, Nathan Falco. Ed è proprio in merito alla sua famiglia, che l’imprenditore è stato criticato e “accusato” di essere diventato un blogger. Ecco che cos’è successo.

Flavio Briatore cambia lavoro e diventa un blogger?

Qualche giorno fa, Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco sono stati avvistati in Kenya, intenti a divertirsi e rilassarsi nella loro breve vacanza natalizia, la quale si sarebbe poi spostata al Billionaire per i festeggiamenti del Capodanno. I tre come sempre appaiono molto affiatati e nonostante Elisabetta stia insieme da diverso tempo a Giulio Fratini, i follower della coppia, sperano ancora in un ritorno di fiamma.

La Gregoraci in una passata intervista era stata chiara, nonostante Briatore le avesse chiesto di tornare insieme, dopo il divorzio, soprattutto per il bene del figlio, la conduttrice gli aveva risposto negativamente, in quanto non voleva ritornare alla situazione di prima aveva dichiarato. C’è da dire, che nonostante non stiano più insieme, rimangono comunque una bella famiglia allargata.

Le critiche rivolte a Flavio Briatore

Tornando alla vacanza in Kenya, Flavio Briatore, ha postato diverse foto sui social, in merito alla sua esperienza rilassante e gioiosa. Oltre alle foto insieme al figlio e alla ex, il magnate ha postato diverse foto di lui e Nathan Falco sopra il quad. La critica principale è stata quella che il ragazzino non portasse il casco, durante la loro incursione in spiaggia.

L’altra critica invece è stata: “Ti rispetto ma mi sembri un blogger ormai. Non hai bisogno di tutto questo”, gli hanno commentato i follower a corredo del post social che Briatore ha condiviso sui social. Voi cosa ne pensate?