Emma Marrone, finalmente svela il segreto delle sue festività: ecco con chi è costretta a passarle

Ecco con chi ha passato le feste Emma Marrone, rimarrete veramente senza parole, in quanto questa combo non si vede sicuramente tutti i giorni.

Emma Marrone è la nota cantante vincitrice della nona edizione di Amici di Maria De Filippi e vincitrice del Festival di Sanremo del 2012, con Non è l’inferno. Dal momento della sua comparsa, la cantante non è più uscita dai radar del successo, vincendo diversi premi e ammaliando tutti con i suoi testi.

La Marrone è sempre molto seguita dai suoi fan, anche se purtroppo a seguirla sono anche gli hater, i quali non le risparmiano spesso commenti di pessimo gusto. Fortunatamente però, Emma prosegue con la sua vita, come abbiamo potuto notare dal suo post social, nel quale ha messo al corrente i suoi seguaci, dei suoi ospiti d’eccezione durante le festività natalizie.

Ecco con chi ha passato le feste Emma

Prima di svelarvi chi c’era con Emma Marrone durante le feste, vogliamo parlarvi di chi non c’era invece. In passato Emma e Alessandra Amoroso, entrambe vincitrice del talent di Queen Mary, erano grandi amiche, ma adesso pare che qualcosa si sia rotto tra le due. I follower hanno notato che le due cantanti non appaiono più insieme e non si commentano neanche più i post.

Da rumors interni pare addirittura che le due non si salutano neanche più, motivo per cui c’è grande curiosità da parte dei fan su di loro, essendo entrambe le prossime concorrenti del Festival di Sanremo di febbraio. Nonostante tra Emma e Alessandra pare ci sia maretta, la cantante di Firenze l’ha comunque difesa, quando la collega è stata attaccata sui social, per aver rifiutato, dicono, un autografo ad una fan. Chissà che il 2024 non faccia da pacere tra le due (ex) amiche?

Roma 29 12 2023

Tombolata.

Sto giocando con Paolo Sorrentino e Thom Yorke.

Giuro sono lucida. — Emma Marrone (@MarroneEmma) December 29, 2023

Una tombolata entusiasmante

Tornando a noi, a prescindere dall’assenza di Alessandra Amoroso nella vita di Emma Marrone, che pare essere una cosa che si verifica da un pò di tempo ormai, volevamo raccontarvi con chi ha passato il 29 dicembre la nostra “real_brown”. Con un post Twitter molto ironico, la cantante ha scritto: “Roma 29 12 2023. Tombolata. Sto giocando con Paolo Sorrentino e Thom Yorke. Giuro sono lucida”.

Ovviamente i fan hanno risposto in numerosi a tale post, lasciando commenti altrettanto ironici, come quello di una follower: “Attenta, vedi che Tom con l’occhio bionico ti frega!” o ancora: “Hai già fatto ambo a prescindere”. Che dire, sarà stata una tombolata veramente interessante. Chi avrà vinto?