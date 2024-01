Ilary Blasi, altro che Totti: l’unico obiettivo è chiaro a tutti | Lo ha sbandierato ai quattro venti, che vergogna

Ilary Blasi, spunta la verità sulla conduttrice e non lo nasconde più. Il suo unico obiettivo ora è chiaro a tutti

Ilary Blasi è una celebre conduttrice televisiva molto amata dai telespettatori italiani per la sua schiettezza e per le frecciatine velenose che lancia ai suoi nemici. Una donna carismatica ed in carriera che ha saputo ben imporre la sua presenta nel mondo dello spettacolo.

Ilary si è fatta amare anche per la sua determinazione e l’indipendenza che ha dimostrato nel corso della carriera professionale. Oltre ad essere la letterina più famosa del piccolo schermo, diventa celebre anche per la sua vita sentimentale.

La love story con Francesco Totti, ex capitano della Roma, l’ha resa una delle donne più popolari del Duemila. Tuttavia, Ilary è riuscita a costruire una brillante carriera e a far emergere la sua identità grazie ai talenti e alle doti che possiede.

Nell’ultimo anno, la vita sentimentale della Blasi è balzata agli onori della cronaca a causa della chiacchieratissima separazione dall’uomo che è ancora considerato l’ottavo re di Roma.

Ilary Blasi, dopo la separazione torna il sereno

Ilary Blasi, per circa 20 anni, è stata la fedele compagna dell’ex capitano della Roma, Francesco Totti. Considerati come la coppia reale d’Italia, le tappe della loro relazione amorosa sono sempre state oggetto di gossip e di discussione. In particolar modo, l’inaspettata comunicazione circa la separazione definitiva ha lasciato tutta la nazione nell’incredulità.

Con il documentario Netflix intitolato “Unica“, Ilary ha ottenuto la sua vendetta e ha dimostrato i tradimenti ricevuti da Francesco con Noemi Bocchi. Dopo tanta sofferenza, Ilary è riuscita a guardare avanti e ad attendere il futuro con speranza. A farle tornare il sorriso ci ha pensato l’imprenditore tedesco Bastian Muller con cui ha iniziato una splendida storia d’amore.

Ilary Blasi, non si nasconde più: il suo obiettivo è chiaro

Ilary Blasi ha dovuto affrontare tante sofferenze nell’ultimo anno ed ha dovuto far i conti con una realtà dolorosa. Nonostante tutto, ha dimostrato ancora una volta di essere una donna forte e soprattutto pronta ad accogliere ogni cambiamento. A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno, Ilary è pronta per godersi tutte le novità che sono in serbo per lei e per la sua carriera professionale.

Molto attiva sui social network, la conduttrice romana ha documentato e condiviso con i followers il suo capodanno 2023. Insieme a sua figlia Isabel, la più piccola, ha deciso di concedersi un pò di relax e divertimento in Svizzera. La vacanza l’ha trascorsa con la sua collega ed amica Michelle Hunziker e con i rispettivi compagni Bastian Muller e Alessandro Carollo.