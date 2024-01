Nuovi propositi per il 2024: Per il Sagittario ritorna la speranza, un nuovo viaggio apre le porte alla novità

I nati sotto il segno del Sagittario saranno felici di sapere che questo 2024 sarà tutto per loro. Torna la speranza, grandi novità si affacceranno sul vostro futuro. Scopriamole insieme.

Ogni anno, specialmente durante i primi giorni di gennaio, chi crede all’oroscopo o chi semplicemente vuole “giocare” un pò, va alla ricerca dei pronostici di quello che dovrebbe essere per il loro segno, il nuovo anno appena arrivato.

Diciamo che a tutti quanti farebbe piacere leggere notizie positive, soprattutto se l’anno appena trascorso non è stato proprio molto clemente con determinati segni zodiacali. Quest’anno, il Sagittario potrà tirare un sospiro di sollievo da quello che si può vedere, questo 2024 per tutti i nati sotto questo segno, sarà molto positivo. Ecco che cosa abbiamo scoperto.

Il 2024 per il Sagittario

Il 2024 sarà l’anno del Sagittario, ma volevamo farvi cosa gradita, raccontandovi in breve cosa succederà anche agli altri segni in questo nuovo anno della speranza. Siete pronti? Iniziamo:

Ariete : questo 2024 sarà l’anno della pace per voi, in quanto cambierete punto di vista su tutto, non avete più voglia di conflitti;

: questo 2024 sarà l’anno della pace per voi, in quanto cambierete punto di vista su tutto, non avete più voglia di conflitti; Toro : questo 2024 sarà positivo anche per i torelli, finalmente raccoglierete i frutti del vostro lavoro;

: questo 2024 sarà positivo anche per i torelli, finalmente raccoglierete i frutti del vostro lavoro; Gemelli : questo 2024 i nati sotto questo segno lo passeranno alla ricerca continua del benessere in ogni sua sfaccettatura;

: questo 2024 i nati sotto questo segno lo passeranno alla ricerca continua del benessere in ogni sua sfaccettatura; Cancro : se questo 2024 sarà grandioso, dipenderà soltanto da voi. Dovrete lasciarvi alle spalle tutti i guai del 2023 e ricominciare da capo;

: se questo 2024 sarà grandioso, dipenderà soltanto da voi. Dovrete lasciarvi alle spalle tutti i guai del 2023 e ricominciare da capo; Vergine : se smetterete di cercare di controllare tutto e tutti, questo 2024 sarà molto interessante anche per voi;

: se smetterete di cercare di controllare tutto e tutti, questo 2024 sarà molto interessante anche per voi; Leone : finalmente questo segno sarà ascoltato in questo 2024, le vostre idee saranno molto apprezzate;

: finalmente questo segno sarà ascoltato in questo 2024, le vostre idee saranno molto apprezzate; Bilancia : nel 2023 avete purtroppo toccato il fondo, starà a voi decidere se in questo 2024 vorrete salire o restare allo stesso livello;

: nel 2023 avete purtroppo toccato il fondo, starà a voi decidere se in questo 2024 vorrete salire o restare allo stesso livello; Scorpione : in questo 2024 tirerete finalmente le somme e capirete cosa è giusto portare con voi e cosa lasciare andare;

: in questo 2024 tirerete finalmente le somme e capirete cosa è giusto portare con voi e cosa lasciare andare; Capricorno : in questo 2024 la svolta arriverà, ma dipenderà solo da voi e dall’atteggiamento con il quale affronterete le novità e soprattutto tratterete gli altri;

: in questo 2024 la svolta arriverà, ma dipenderà solo da voi e dall’atteggiamento con il quale affronterete le novità e soprattutto tratterete gli altri; Acquario : i nati di questo segno dovranno capire cosa vogliono veramente, accettarsi per quelli che si è o cambiare in meglio;

: i nati di questo segno dovranno capire cosa vogliono veramente, accettarsi per quelli che si è o cambiare in meglio; Pesci: questo 2024 sarà l’anno della svolta per i pesciolini, arriverà quello che sognavate da anni.

Il protagonista del 2024

Dopo questo piccolo sunto di quello che dovrebbe essere l’anno che verrà, secondo le previsioni rilasciate qua e là, da vari astrologi, siamo arrivati alle previsioni rilasciate da Simone Carponi e Luigi Torres Cerciello al FattoQuotidiano, per quanto riguarda il segno del Sagittario. Vogliamo riportarvi le parole precise rilasciate, in modo che possiate tirare le somme da soli:

“Il 2023 è stato pieno di cambiamenti e dure prove. Il 2024 arriva e porta tanti successi straordinari e soddisfazioni personali. Torna la speranza. Ci sarà un viaggio speciale che porta a una nuova maturità”. Che dire, abbracciate questa previsione e cercate di vivere questo 2024 come meglio potrete.

Ricordiamo inoltre, che non c’è nessuna valenza scientifica, all’oroscopo o ci si crede o no, quindi prendete queste informazioni come meglio riterrete opportuno.